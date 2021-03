Zahlreiche Menschen in einem Saal sind momentan schwer vorstellbar, wenn es sich nicht gerade um ein Klassenzimmer handelt. So ist es auch im Gemeinderat Singen oder besser in den Ausschusssitzungen, deshalb werden beratende Mitglieder nun zugeschaltet. Wie Markus Demmer als Leiter der Geschäftsstelle Gemeinderat dem SÜDKURIER erklärt, war die Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport gemeinsam mit dem Ausschuss für Familien, Soziales und Ordnung der Auslöser: Dann wären 22 Gemeinderäte im Bürgersaal zusammen gekommen, dazu beratende Mitglieder etwa von Wohlfahrtsverbänden. „Dann hätte man die Abstände nicht einhalten können“, sagt Demmer. Also überlegte man sich eine digitale Lösung. „Es geht darum, die Kontakte zu reduzieren.“

Wer zugeschaltet wird – und wer nicht

Diesen Wunsch hatte unter anderem Isabelle Büren-Brauch (Grüne) bereits im Januar für das gesamte Gremium geäußert: Das politische Gremium arbeite weiter in Präsenz, obwohl es auch anders gehe und die Politik eine Vorbildfunktion habe. Oberbürgermeister Bernd Häusler verwies damals darauf, dass zugeschaltete Stadträte nicht stimmberechtigt seien. An dieser Aussage hat sich nichts geändert, wie Markus Demmer erklärt: Zugeschaltet wird nur, wer nicht stimmberechtigt ist.

Betroffen sind daher nicht alle Sitzungen: Im Gemeinderat mit allen gewählten Vertretern und im Ausschuss für Finanzen und Verwaltung gebe es beispielsweise keine beratenden Mitglieder. Wenn diese gefragt sind, werden sie vorab eingeladen und erhalten laut Demmer einen Tag vor der Sitzung einen Zugangslink.

Ein Gegenstand im Saal wird jetzt noch wichtiger: Das Mikrofon

Dafür haben die Techniker der Stadthalle bereits Kameras im Bürgersaal des Rathauses aufgestellt, damit sprechende Personen auch an den Bildschirmen zuhause zu sehen sind. Bei der Premiere hat das einwandfrei geklappt, auch ein Experte aus Heidelberg wurde zugeschaltet. Mikrofone waren bereits alltäglich in Sitzungen, werden nun aber noch wichtiger, damit die beratenden Mitglieder auch hören, was im Saal gesprochen wird.