von Holle Rauser

Die Entscheidung, welche weiterführende Schule der Sprössling besuchen soll, ist keine einfache. Da kann es helfen, wenn die künftigen Fünftklässler in Schulhäuser und Klassenräume reinschnuppern können. Das ist allerdings in diesem Jahr vielerorts coronabedingt nicht möglich. Um Kindern und Eltern die Entscheidung trotzdem zu erleichtern, zeigt der SÜDKURIER einen kleinen Überblick.

Friedrich-Wöhler-Gymnasium

In der Videopräsentation des Singener Gymnasiums stellt die Deutsch-Fachschaft die Schulbibliothek vor, die Englischlehrer machen mit Bildern aus den USA und Großbritannien Lust auf Sprachunterricht. Eine Besonderheit ist der bilinguale Zug am FWG: Hier werden Fächer auf Englisch unterrichtet. In der 9. Klasse kann man sich für einen Schüleraustausch in Australien bewerben.

Die Termine Am Tag der offenen Tür am Freitag, 11. Februar, können online Einzelgespräche von 16 bis 19 Uhr mit den Mitgliedern des Schulleitungsteams geführt werden. Anmeldung unter info@fwg-singen.de. Schülerfilme und Infos zum weiteren Angebot sind unter www.fwg-singen.de zusammengestellt. Der virtuelle Rundgang soll Eltern und Kindern einen kleinen Einblick geben.

Gymnasium Engen

Auch das Gymnasium Engen pflegt Kontakte zu Partnern in Frankreich, England und Spanien. Das achtjährige Gymnasium fördert die Schüler individuell. AGs, Sozialpraktika, Studienreisen und Exkursionen erweitern den Erfahrungshorizont der Schüler. Eine eigene Firma gründen?

Auch das ist am Gymnasium Engen möglich. Die Schülerfirma „3D-Inventions“ erreichte 2020 beim Junior-Landeswettbewerb Baden-Württemberg den zweiten Platz. Die jungen Entwickler zeigten sich flexibel: Sie stiegen mit ihrem 3D-Drucker spontan in die Maskenproduktion ein.

Die Termine Am Gymnasium Engen findet am Mittwoch, 16. Februar, von 16 bis 22 Uhr der Elterninfotag online statt. Von 16.30 bis 17 Uhr und 18.30 bis 19 Uhr ist eine Präsentation der Schulleitung mit Informationen für die zukünftigen Fünftklässler auf der Homepage zugänglich: www.gymnasium-engen.de

Anne-Frank-Schulverbund

Gleich neben dem Gymnasium liegt der Anne-Frank-Schulverbund Engen. Im Ganztagsangebot mit Hausaufgabenbetreuung gibt es neben Kreativ- und Sport-AGs auch Kurse wie „Lernen lernen“ für Schüler, die Probleme mit der Selbstorganisation haben. Praxisnähe ist wichtig: Projektarbeiten und Praktika sind in der Schullaufbahn Pflicht, Besuche bei Bildungspartnern und Ausbildungsbörsen ebenso.

Es gibt ein Austauschprogramm mit Frankreich, für die Abschlussklassen geht es nach London. Vor Corona fuhr man im Frühjahr ins Skischullandheim. Laut Rektor Daniel Jedlicka soll dieses Angebot wieder aufgenommen werden.

Die Termine Der Anne-Frank-Schulverbund vereinigt die Realschule und die Werkrealschule unter einem Dach. Auf der Internetseite der Schule informiert ein Video-Rundgang über das Angebot, „Tag der offenen Tür“ ist am 16. Februar online um 16 und um 18 Uhr. Am AFS können der Hauptschul-, der Werkrealschul und der Realschulabschluss gemacht werden. www.afs-engen.de.

Eichendorff Realschule Gottmadingen

Skifahren steht auch bei der Eichendorff Realschule auf dem Plan. Die Fünftklässler können auch segeln lernen. Beides liegt, wie der Austausch mit Italien und Frankreich, derzeit auf Eis. Aber die AGs (zum Beispiel Schulband, Tiere, Schülerzeitung, Mountainbiking) finden statt. Die Realschule in Gottmadingen hat einen Neubau, ein erlebnispädagogisches Konzept, eine optimale Medienausstattung und zeitgemäße Lernräume.

Die Termine Hier sind Realschul- und Hauptschulabschluss möglich. Die Schulleitung lädt am Donnerstag, 17. Februar, um 17 Uhr zu einem virtuellen Treffen ein. Bereits jetzt stehen die Türen der Schule für Interessierte offen – zumindest im übertragenen Sinne. Denn AGs, allgemeine Infos und die Schulfächer werden auf der Homepage www.es-gottmadingen.de vorgestellt.

Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule

Die Gemeinschaftsschule in Hilzingen stellt ihr Konzept, Fachräume und Projekte in Einzelführungen vor. „Wir wollen als junge, kleine Schule zeigen, wie wir arbeiten“, so Rektor Martin Trinkner. Statt AGs gibt es Clubs. In der Projektzeit planen und entwickeln Schüler eigenständig Ideen. An der Schule sind der Hauptschul- und Realschulabschluss möglich. Schüler, die auf gymnasialem Niveau arbeiten, können auch aufs Gymnasium wechseln.