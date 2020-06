Singen – Die Mobilitätswende in Singen nimmt Gestalt an. Beim Richtfest für das neue Bus-Terminal auf dem Bahnhofsplatz stehen dafür zwei Zahlen: Mit einer Länge von 158 Metern erstreckt sich die überdachte Konstruktion über den gesamten Bereich vom Karstadt-Kreisel bis fast zum Kreisverkehr am östlichen Ende des künftigen Einkaufszentrums Cano. Und die Investition von 7,1 Millionen Euro verdeutlicht, dass sich die Lokalpolitik die Umorientierung beim Verkehr einiges kosten lassen.

Blick vom Dach des neuen Bus-Terminals in Richtung Cano. | Bild: Lucht, Torsten

Oberbürgermeister Bernd Häusler verband seinen Dank für die Handwerker, die Architekten und die eigene Mannschaft im Rathaus mit einer einfachen Zweckschilderung des Bauwerks. Das Ziel: Die Menschen sollen mit der Bahn fahren und dann auf den Bus umsteigen (und umgekehrt). Gleichzeitig verspricht er sich von der Station einen Mehrwert beim innerstädtischen Busverkehr, zumal mit dem Gebäude eine Service-Verbesserung für die Kunden verbunden ist. Auch hierbei lässt sich die Mobilitätswende an einer Zahl festmachen. Allein für das System zur Darstellung von An- und Abfahrtszeiten werden rund 370.000 Euro ausgegeben.

Zur Sprache brachte Bernd Häusler nochmals die kuriose Entwicklung bei der Gestaltung des Daches. Ursprünglich war es als Gründach geplant, wogegen sich die Mehrheit der Stadträte wegen der vermeintlich entstehenden Mehrkosten aussprach, nur um schließlich von der bauausführenden Firma Industriebau Haller GmbH eines Besseren belehrt zu werden. Das Unternehmen wies darauf hin, dass sich die Kosten durch das Gründach um 40.000 Euro verringern würden, woraufhin man sich kurz entschlossen doch noch fürs Grün entschied.

Bei Letzterem wird es sich nach Angaben des Haller-Geschäftsführers Jürgen Gabele um Niedrigpflanzen handeln, um dessen Pflege sich das Unternehmen auch nach der Fertigstellung kümmern wird. „Für uns ist das Ganze nicht nur ein Auftrag, sondern ein Prestige-Objekt“, so führte er am Rande des Richtfests aus. Kaufmännisch betrachtet gebe es lukrativere Aufträge, doch man habe im Fall des Singener Bus-Bahnhofs unbedingt zum Zuge kommen wollen. Laut Jürgen Gabele handelt es sich bei der Konstruktion um ein Unikat – nicht zuletzt wegen der Statik mit „Zahnstochern“ als Trägern und Alucobond als Baumaterial. Auch dies ist übrigens eine bewusste Entscheidung, dadurch soll der Bezug zur Industriegeschichte der Stadt hergestellt werden.

Fertigstellung bis Oktober

Dass sich das Unternehmen dem Wettbewerb einer europaweiten Ausschreibung mit einem halben Dutzend Anbietern stellte, hat seinen Grund außerdem in der Vielfalt der zu bedienenden Gewerke. Sie konnten laut Jürgen Gabele sämtlich von der Firma mit ihren 115 Mitarbeitern übernommen werden: „Wir zeigen mit dem Singener Bus-Bahnhof unser gesamtes Leistungsspektrum.“ Dazu zählt Jürgen Gabele auch die Terminplanung. Bis Oktober, auf jeden Fall noch vor der Fertigstellung des Einkaufszentrums Cano, soll das Bus-Terminal den Betrieb aufnehmen können.