von Holle Rauser

Ostern und Erstkommunion gehören traditionell zusammen. In diesem Jahr aber verhinderte die Corona-Pandemie die Feiern. Die Seelsorgeeinheiten im Hegau mussten sie verschieben. Sie bemühten sich um Lösungen, die ganz unterschiedlich ausfielen.

„Für uns war von Anfang an klar, dass wir die Feiern durchführen. Auch von den Eltern kamen keinerlei Bedenken“, sagt Diakon Carmelo Vallelonga von der Seelsorgeeinheit Aachtal. Dort wurde Ende Oktober die letzte der fünf Erstkommunionsfeiern abgehalten.

Die Hilzinger Pfarrkirche St. Peter und Paul. | Bild: Karin Zöller

Diese fanden dezentral in den einzelnen Kirchen der Pfarreien statt. „So konnten die Hygieneauflagen des Erzbistums gut eingehalten werden. Denn die Kinder sind zum allergrößten Teil auch schon in den gleichen Schulklassen“, so der Diakon.

Auch für die Kommunionskinder sei es wichtig gewesen, die Feiern abzuhalten. „Im Frühjahr war da schon eine kurze Enttäuschung“, erzählt Vallelonga. In der Seelsorgeeinheit plant man schon das nächste Jahr.

Eine Geduldsprobe

Auch in der Seelsorgeeinheit Gottmadingen finden schon wieder die Anmeldungen statt. Nach den Pfingstferien habe man in kleinen Gruppen die Zusammenkunft der etwa 60 Kinder wieder aufgegriffen, so Gemeindereferentin Petra Kirchhoff. „Für die Kinder war es eine lange Zeit. Sie waren mittendrin in der Vorbereitung“.

Corona Sechs Monate Corona-Krise: Wie geht es euch heute? Das könnte Sie auch interessieren

Mit Impulsen, Anregungen und Briefen hielt das Gemeindeteam Kontakt zu den Familien. „Uns war aber recht schnell klar, dass das Problem bleibt“, so Kirchhoff. „Wir wollten die Kinder nicht zu lange warten lassen, nächstes Jahr wäre es sonst eine Massenveranstaltung geworden.“

Petra Kirchhoff | Bild: Sandra Bossenmaier

Von Juni bis August fanden die Erstkommunionsfeiern in Gottmadingen und Gailingen statt. Mit nur acht Kindern in der größten Gruppe seien sie sehr familiär, ruhig und persönlich ausgefallen. „Auch die Rückmeldungen waren sehr positiv“, so die Gemeindereferentin.

Meinung Es gibt auch katholische Priesterinnen. Oder: Wie die Österreicher es verstehen, die reine Glaubenslehre freundschaftlicher auszulegen Das könnte Sie auch interessieren

In der Seelsorgeeinheit Tengen war die Erstkommunion bereits am 19. Juli, wie Irene Bollin vom Pfarrbüro erklärt. In zwei Gottesdiensten erhielten demnach insgesamt 14 Kinder das Sakrament. „Beweggrund war der Pfarrerwechsel im Sommer“, so Bollin. „Pfarrer Harald Dörflinger hatte die Vorbereitung schon angefangen und wollte die Feier noch selbst durchführen.“

Die alt-katholische Kirche St. Thomas in Singen.

In der Seelsorgeeinheit Singen wurde in der Kirche St. Elisabeth die Erstkommunion gefeiert. Je 15 Kinder erhielten in vier Gottesdiensten das Sakrament. „Uns war klar, dass wir die Feier noch in diesem Jahr machen.

Den Kindern war das sehr wichtig“, so die Gemeindereferentinnen Ilona Rues und Barbara Götz-Oelke. Auch die Eltern hätten diese Entscheidung mitgetragen.

Für die Seelsorgeeinheit Oberer Hegau schließlich stellte sich die Frage, ob, wie und wann Erstkommunion stattfinden könnte, gar nicht. Künftig sollen nämlich hier Viertklässler statt Drittklässler Erstkommunion feiern. Da die letzten Viertklässler bereits 2019 dran waren, „hätten wir dieses Jahr sowieso ausgesetzt“, so Lydia Willems von der Seelsorgeeinheit Engen.