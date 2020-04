Singen vor 1 Stunde

Weil ein Mann mit seinem Auto ein anderes Auto gestreift hat, haben sich an einer Tankstelle in Singen rund 20 Menschen geprügelt

Der Wagen habe am Sonntagnachmittag den Spiegel des anderen Autos, das an einer Zapfsäule stand, touchiert, teilte die Polizei am Montag mit. Beide Fahrer seien daraufhin in Streit geraten. Per Handy riefen beide Streithähne laut Polizeisprecher Unterstützung.