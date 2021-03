Die Singener haben im Jahr 2020 so viel Wasser verbraucht wie noch nie und das Hitzejahr 2018 damit übertroffen. Im zurückliegenden Jahr sei der Wasserverkauf durch die Stadtwerke Singen um 8,1 Prozent auf rund 2,9 Millionen Kubikmeter gestiegen, erklärte Geschäftsführer Markus Schwarz im Rahmen des Halbjahresberichtes im Betriebsausschuss der Stadtwerke. Stark bemerkbar habe sich der gestiegene Wasserverbrauch bei den privaten Haushalten sowie im Kleingewerbe gemacht. Dort sei laut Markus Schwarz ein Anstieg um 151.974 auf rund 2,2 Millionen Kubikmeter zu verzeichnen gewesen. Bei Industrie und Gewerbe sei der Anstieg des Verbrauchs lediglich um 23.380 Kubikmeter angestiegen und liege bei insgesamt 554.309 Kubikmeter.

Urlaub fiel ins Wasser. Und der heimische Verbrauch war hoch

Laut Schwarz könnte Corona mitunter an dieser Entwicklung maßgeblich beteiligt sein. „Die Bürger waren mehr zu Hause und sind nicht in den Urlaub gefahren. So wird natürlich mehr Wasser verbraucht und auch mehr Abfall produziert“, lautete seine Einschätzung zum Rekordjahr 2020. Allerdings sei dieser Umstand nicht überall im Landkreis zu verzeichnen gewesen. „In Konstanz war dies etwa nicht der Fall“, so Schwarz weiter.

Kurios: Deutlich mehr Wasser auf den Friedhöfen nötig

Als erstaunlich hoch bezeichnete Schwarz etwa den Wasserverbrauch mit 21.000 Kubikmeter auf den städtischen Friedhöfen. In den letzten vier Jahren lag der Verbrauch im Schnitt bei 4.239 Kubikmeter“, sagte er.

Sorgen um den Grundwasserstand müsse man sich in Singen trotz dem stark angestiegenen Verbrauch keine machen. „Die Grundwasserstände in den Pumpwerken verhalten sich im Vergleich zu den Vorjahren stabil mit einem leicht sinkenden Trend“, so Schwarz.

Dennoch bezeichnete Stadtrat Dietrich Bubeck (Grüne) den Verbrauch von knapp drei Millionen Kubikmeter Wasser als „eine Riesenmenge“. Auch bei seinem Parteikollegen Eberhard Röhm meldeten sich die Alarmglocken: „Vielleicht sollten wir, wenn die Zahlen weiter so steigen, über eine Wasserpause nachdenken.“