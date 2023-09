Beamte des Polizeireviers Singen haben am Mittwoch gegen 14 Uhr einen aggressiven Mann in der Alpenstraße in Gewahrsam nehmen müssen. Laut Polizei alarmierten Passanten die Ordnungshüter wegen einer Schlägerei am Herz-Jesu-Platz. Vor Ort seien die Beamten auf einen schwer verletzten, stark blutenden Mann auf dem Vorplatz der Kirche getroffen. Zwei Begleiter hatten die Polizei informiert.

Der verletzte 20-Jährige verweigerte sich einer Versorgung und versuchte davonzulaufen, was seine Freunde zu verhindern versuchten. Schlussendlich stellte sich laut Polizeiangaben heraus, dass der junge Mann zuvor reichlich Alkohol getrunken hatte und in der Folge auf einen Metallstuhl einschlug, sich dabei an der Hand verletzte und daher stark blutete.

Da sich der junge Mann auch in der Folge nicht habe beruhigen können und im Weglaufen wiederholt Passanten aggressiv angegangen sei, wurde er von den Beamten schließlich in Gewahrsam genommen.