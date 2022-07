Umgeben von einer Hecke sind auf dem Waldfriedhof in mehreren Reihen kleine Steinkreuze zu einem Gräberfeld angeordnet, an einer Steinmauer wird in großen Buchstaben den Opfern des Zweiten Weltkrieges gedacht.

Reinigung der Gräber als Teil einer Themenwoche Demokratie

Die Zeit hat Spuren hinterlassen, an manchen Kreuzen fehlen im Namen schon Buchstaben und Ziffern, mit Bürsten und Spachteln entfernen 17 Schülerinnen und ein Schüler des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums das Krustenmoos. Im Rahmen einer Projektwoche zum Thema Demokratie und Demokratiebildung nahmen sie an dem Workshop zum Thema Frieden teil.

In einem Workshop zum Thema Demokratie und Demokratiebildung brachten Schülerinnen des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums Einsatz: Mit Bürste und Spachtel säuberten sie die Steinkreuze der im zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten auf dem Gräberfeld im Waldfriedhof. | Bild: Christel Rossner

Angeboten wurde der Workshop von Sebastian Steinebach, Bildungsreferent beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der vor der Pflegeaktion den Fünf- bis Elfklässlern die Arbeit des Vereins in einer Diskussionsrunde in der Schule vorstellte.

Als humanitäre Organisation kümmert sich der Volksbund im Auftrag der Regierung um 832 Kriegsgräberstätten in 45 Staaten mit etwa 2,7 Millionen Kriegstoten. „Noch heute werden jährlich rund 20.000 deutsche Kriegstote in vielen Ländern gefunden“, sieht Steinbebach das Thema durch den Krieg in der Ukraine so aktuell wie nie.

Giulia aus der siebten Klasse war anfangs gar nicht so interessiert, aber das habe sich geändert, als sie gehört hatte, was Steinebach erzählte: „Dadurch konnte ich mir erst vorstellen, was die Menschen damals erlebt haben“, erzählte Giulia. Sarah aus Klasse neun wollte helfen, weil die Menschen im Krieg ihr Leben gelassen haben.

Unter ihnen waren sehr junge Soldaten, wie an ihren Lebensdaten an den Steinkreuzen zu sehen ist. Viele waren gerade mal 20 Jahre alt, als sie starben. Während ein Teil der Schülerinnen die Kreuze säuberten, pflanzten andere gemeinsam mit Christian Junghans von der Friedhofsverwaltung Blumen auf das Beet vor der Steinmauer oberhalb des Gräberfelds.

Aktion richtet sich auch gegen das Vergessen

Elisa ist der Meinung, dass man die Vergangenheit und das Geschehen nicht vergessen und leugnen dürfen und an die Opfer denken müssen. Der Krieg in der Ukraine sei nicht weit entfernt und rücke das Thema auch näher: „Da erfährt man, was es bedeutet, wenn Krieg ist“, sagt Elisa aus Klasse elf.

Zur Projektwoche Im Rahmen einer Projektwoche zum Thema Demokratie und Demokratiebildung nahmen 17 Schülerinnen und ein Schüler an einem Workshop mit Sebastian Steinebach vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge teil. In der Pflegeaktion auf dem Waldfriedhof säuberten sie die Steinkreuze im Gräberfeld der Opfer des 2. Weltkriegs. Im Auftrag der Bundesregierung widmet sich die humanitäre Organisation der Aufgabe, die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. Die Kriegsgräberfürsorge kümmert sich um 832 Kriegsgräberstätten in 45 Staaten mit etwa 2,7 Millionen Kriegstoten. Dafür setzen sich mehrere tausend Ehrenamtliche und 571 Hauptamtliche ein.

Luca findet es wichtig, über die Zeit des zweiten Weltkriegs etwas zu erfahren: „Wir müssen uns daran erinnern, damit sowas nicht wieder passiert“, sagt der Neuntklässler und denkt auch an die Zivilisten, denn im Krieg seien alle betroffen gewesen.

Mit Rat und Tat war auch Christian Junghans (rechts) von der Friedhofsverwaltung dabei. | Bild: Christel Rossner

In der Projektwoche standen 50 Workshop-Angebote zur Wahl, aus denen jeder Schüler fünf auswählen konnte. Organisiert wurde die Projektwoche von den Lehrerinnen Natalie Massa und Katrin Döring. „Wir hatten gehofft, dass Interesse für die Gräberpflege-Aktion besteht und waren sehr erfreut, dass sich so viele für diesen Workshop entschieden haben“, sagte Natalie Massa.

„Die Schüler haben sich mit vollem Einsatz eingebracht“, hob Katrin Döring hervor. Viele hätten aus Erzählungen in der Familie über die Kriegszeit gewusst und auch aus eigenem Interesse mitgemacht. Die Projektwoche mit Angeboten aus unterschiedlichen Bereichen soll den Schülern die Möglichkeit geben, sich außerhalb der Schule aktiv einzubringen, Erfahrungen zu sammeln und sich selbst neu zu entdecken.