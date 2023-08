Es ist eine Neuigkeit, die anlässlich der Übergabe des Feuerwehrfahrzeugs der Werksfeuerwehr an die ukrainische Partnerstadt Kobeljaky vor ein paar Tagen fast untergegangen wäre. Denn die Übergabe des Löschfahrzeuges war quasi die letzte Amtshandlung von Pascal Moser als Werkleiter von Maggi in Singen. Seit dem 1. August gibt es nämlich im Maggi-Werk in der Julius-Bührer-Straße einen neuen Chef und der heißt Dominik Paintner. Den Wechsel in der Werksleitung bestätigt die Pressestelle der Lebensmittelproduzent Nestlé mit Sitz in Frankfurt auf Nachfrage des SÜDKURIER mit.

Das ist der neue Maggi-Chef in Singen

Für Dominik Paintner und seine Familie ist es eine lange Reise nach Singen – einmal quer über den großen Teich sogar. Denn der 46 Jahre alte Ingenieur für Lebensmitteltechnologie zieht von Wisconsin in den USA in die Hohentwiel-Stadt. Dort war er seit 2021 ebenfalls als Werkleiter im Werk für Säuglingsmilchnahrung tätig. „Es handelt sich dabei um einen internen Wechsel in der Nestlé-Welt“, teilt eine Sprecherin auf Nachfrage mit.

Singen Ein Löschfahrzeug für Kobeljaky Das könnte Sie auch interessieren

Paintner habe seine berufliche Laufbahn vor 22 Jahren als technischer Trainee in einem deutschen Werk begonnen. Ab 2012 war er Produktionsleiter für Säuglingsmilchnahrung in Biessenhofen (Bayern). 2017 wechselte Paintner in die Schweiz als Fertigungsleiter in die Nutrition-Kategorie und habe dort die globale Herstellungsstrategie mitgestaltet. Drei Jahre später war er dort ab 2020 Technischer Leiter, bevor er 2021 in die USA wechselte. „Dominik Paintner wechselt somit nur das Feld von der Säuglingsmilchernährung zu Maggi nach Singen“, heißt es aus der Pressestelle.

Moser zieht es in die Schweiz

Und Pascal Moser? Auch für den bisherigen Werksleiter von Maggi in Singen geht es in der Unternehmens-Welt von Nestlé weiter. Laut Pressestelle sei er zum 1. Juli ins Nespresso-Hauptquartier in der Schweiz gewechselt. Pascal Moser war von 2020 bis 2023 Werkleiter in Singen.

Singen Rührei ohne Ei?! Das geht. In Singen wurde eine pflanzliche Alternative zum Hühnerei entwickelt Das könnte Sie auch interessieren

Die Maggi-Unternehmungen AG hat ihren Schweizer Sitz in Cham. In Deutschland wird die Marke von der in ihrem Stammwerk ansässigen Maggi GmbH, einer Tochtergesellschaft der Nestlé Deutschland AG, mit Standort in Singen vertrieben. Die erste Flasche der bekannten Maggi-Würze wurde bereits vor 135 Jahren im Singener Gütterli-Hüsli abgefüllt und verkauft. Zurzeit sind in Singen 550 Mitarbeiter beschäftigt.