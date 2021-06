von Rolf Hirt

Nach 15 Monaten der Corona-Pandemie gab es wieder eine öffentliche Veranstaltung in Bohlingen. Über 50 Bürger aus allen Generationen kamen auf den Kirchplatz und diskutierten mit dem Singener Oberbürgermeister-Kandidaten Bernd Häusler über ihre Sorgen, Wünsche und Ideen. Häusler hatte zuvor klar zu verstehen gegeben, dass ihm wichtig ist: „Wir alle sind eine Stadt, doch die Stadtteile müssen ihre Identität weiter bewahren.“ Dazu zählt in Bohlingen die Tradition.

Ein Anbau für die Sichelhenke

Damit die Sichelhenke zukunftsfähig bleibe, sei ein Anbau auf dem Festplatzgelände erforderlich. Häusler bat den Musik- und Sportverein als Ausrichter dieses Heimatfests, selbst eine Planung zu erarbeiten. „Der Anbau könnte zur Sichelhenke 2022, spätestens aber zum 1250-jährigen Dorfbestehen 2023 fertiggestellt sein“, versprach Häusler.

Breitbandversorgung muss besser werden

Jörg Röber fragte nach der städtischen Perspektive von Singen in Bezug auf schnelleres Internet und bekam eine klare Antwort. „Die Breitband-Versorgung in Bohlingen ist katastrophal schlecht, es gilt, in den nächsten Monaten Lösungen zu erarbeiten, um den Missstand zu verbessern“, sagte Bernd Häusler. Der Oberbürgermeister lobte die vielen Anregungen der Bürger und wertete dies als Interesse für das Dorf.

Bürger äußern noch mehr Wünsche

Fehlende Gehwege in der Ledergasse und Hittisheimer Straße, Platzmangel im Kindergarten, eine fehlende Rampe am Eingang zur Schule für Gehbehinderte, eine Radweg-Anbindung an den Hardwald-Kreisverkehr oder das Eingrenzen von Gartenhäusern mit unzulässigen Fundamenten im Grünland „Auf Graben“ sind weitere wichtige Punkte auf der Agenda der Bohlinger Bürger.

Verbindungsweg soll rasch gebaut werden

Ortsvorsteher Stefan Dunaiski zeigte sich enttäuscht vom Singener Gemeinderat, weil das Projekt, einen fußläufigen Verbindungsweg von den neuen Baugebieten zur Schlossstraße ins Dorf zu erstellen, wiederholt aus den Haushaltsplanungen herausgenommen wurde. OB-Kandidat Bernd Häusler versprach den Bohlingern auch hier seine Unterstützung: „Dieser Weg muss demnächst gebaut werden.“