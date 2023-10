In einer Gesellschaft, die durch den demografischen Wandel immer älter wird, gewinnt das Thema Alter immer mehr an Bedeutung. Aber welche Vorstellungen und Vorurteile verbinden wir mit Alter? Unter dem Titel „Was heißt schon alt?“ eröffnete Bürgermeisterin Ute Seifried im Rathaus eine Wanderausstellung des Familienministeriums, die ein neues und differenziertes Bild vom Alter zeigt. Auf unterhaltsame Weise eröffnen die Fotografien entgegen unserer vorherrschenden Sichtweise wie Gebrechlichkeit und Hilfsbedürftigkeit einen positiven Blick auf das Altsein.

Positiver Blick aufs Älterwerden

In verschiedene Kategorien geordnet, strahlen die Bilder Zufriedenheit aus, halten aber auch einsame und melancholische Momente fest. Trotz zahlreicher Falten, die sich wie Furchen in das Gesicht graben, strahlen die Augen einer 70-Jährigen Freude aus. Eine alte Frau nimmt an einer Demonstration teil, ein anderes Foto zeigt einen 82-Jährigen, der in seinem Atelier eine neue Tonplastik formt. Ergänzt werden die Fotos durch Informationen aus dem aktuellen Altersbericht der Bundesregierung.

„Die Sicht aufs Alter ist immer eine Frage der eigenen Perspektive, junge Menschen nehmen ältere ganz anders wahr“, sagt Singens Sozialbürgermeisterin Ute Seifried. | Bild: Matthias Güntert

„Die Sicht aufs Alter ist immer eine Frage der eigenen Perspektive, junge Menschen nehmen ältere ganz anders wahr“, erläuterte Seifried, dass wir in einer Kultur leben, die sich verzweifelt auf Jugend schminkt. Dabei seien heute ältere Menschen im Vergleich zu früher gesünder und aktiver und würden über wertvolle Potentiale für die Wirtschaft und die Gesellschaft verfügen. „Wenn man sie ließe, würden viele ihre Erfahrungen und Fähigkeiten einbringen“, appellierte Seifried, mit Vorurteilen und verzerrten Vorstellungen aufzuräumen. Es sei auch eine Tatsache, dass der Anteil alter Menschen in der Gesamtbevölkerung weiter zunehmen wird.

Singen Er besingt auch mit 76 noch die Liebe Das könnte Sie auch interessieren

Laura Casola vom Singener Seniorenbüro zeigte in ihrer Einführung die Herausforderungen des demografischen Wandels auf, der Rentenzahlungen, Fachkräftemangel und steigende Kosten im Gesundheitsbereich mit sich bringt. Um eine altersfreundliche Gesellschaft zu schaffen, bräuchten wir ein differenziertes Altersbild.