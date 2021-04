Mitnehmen kann man ja so einiges. Den Regenschirm, wenn sich der Himmel zuzieht. Das Gebetbuch, wenn man in den Gottesdienst geht. Oder den Pfandbecher, wenn man beim Bäcker einen Kaffee kauft. Acht oder neun Händler in Singen hätten sich dem neuen Pfandbecher-System in der Stadt inzwischen angeschlossen, berichtete Oberbürgermeister Bernd Häusler kürzlich im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats auf Nachfrage von Walafried Schrott (SPD). Gespräche mit weiteren Händlern würden laufen, so der OB. Die Pfandbecher dürften demnächst also weitere Verbreitung in Singen finden.

SÜDKURIER-Leserin Margitta Matthes aus Gottmadingen erinnerten die Pfandbecher allerdings an etwas ganz anderes. Matthes stammt aus der DDR und sie musste spontan an etwas denken, was sie noch aus ihrer Kindheit kannte – den Teleskopbecher. Der besteht aus einer Reihe von Ringen, die wie bei einem Teleskop ineinander greifen. Zusammengeschoben bilden die Ringe eine schmale Scheibe, die in jede Hosentasche passt – und die auch heute wieder zu haben ist, wie eine kleine Internet-Recherche zeigt. Das war damals eine praktische Sache, erinnert sich Matthes, wenn auch nicht alle Erinnerungen an ihr Herkunftsland positiv sind, wie sie durchblicken lässt. Im Jahr 1956 verließ sie mit neun Jahren die DDR und kam in die Bundesrepublik. Aber der Teleskopbecher wurde eben sehr klein und ließ sich deswegen leicht, genau, mitnehmen. Wie ein Pfandbecher, ein Regenschirm oder ein Gebetbuch.