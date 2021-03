Die Tarifverhandlungen und Warnstreiks der IG Metall gehen in die vierte Woche und in den nächsten Tagen sind wieder Aktionen in den Singener Großbetrieben geplant. Doch machen Forderungen nach mehr Lohn in Zeiten von Corona überhaupt Sinn, während viele Menschen um ihren Arbeitsplatz bangen? Die beiden Betriebsratsvorsitzenden von Constellium und Fondium, Bernhard Widmann und Thomas Fischer, sagen Ja – gerade jetzt. Die Krise dürfe nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen werden und es gehe in Krisenzeiten vor allem auch darum, Arbeitsplätze zu sichern.

Bernhard Widmann, Betriebsratsvorsitzender von Constellium: „Wichtig ist die Beschäftigungssicherung“. Bild: Sabine Tesche | Bild: Tesche, Sabine

Für Bernhard Widmann, Betriebsratsvorsitzender von Constellium, steht in Pandemie-Zeiten und im Warnstreik die Gesundheit der Kollegen an erster Stelle. Trotzdem sei der Streik wichtig, weil er für die Arbeitnehmer die einzige Möglichkeit sei, ihre Anliegen öffentlich zu machen und Druck auf die Arbeitgeber auszuüben. Deshalb gelte es, den Warnstreik möglichst sicher zu organisieren und alle Hygienemaßnahmen einzuhalten. Bereits Anfang März gab es die ersten Warnstreikaktivitäten in Singen und Gottmadingen, bei denen insgesamt rund 2200 Beschäftigte von Amcor, Constellium, und 3A Composites sich an den Protestaktionen beteiligten und ihre Arbeit niederlegten. „Wir stehen hinter den Forderungen (siehe Info), wollen Gehör finden und die Verhandlungspartner dazu bringen, sich an einen Tisch zu setzen“, macht Widmann grundsätzlich klar. Die Lohnerhöhung stünde für ihn nicht so sehr im Vordergrund, obwohl sie verdient sei. Wichtiger seien die Beschäftigungs- und Einkommenssicherung sowie der Manteltarifvertrag für Auszubildende. Constellium sei trotz Kurzarbeit nach jetzigem Stand ohne Arbeitsplatzverluste durch die Pandemie gekommen, die Aufträge steigen und Investitionen würden kommen. Die IG Metall vertrete aber die Arbeitnehmer einer großen Bandbreite von Unternehmen – die einen stünden in der Corona-Krise gut da, die anderen hätten zu kämpfen. Es gelte, für alle einzustehen.

Die Hygienemaßnahmen beschäftigen den Betriebsrat nicht nur in Bezug auf den Warnstreik, sondern durchgängig, so Widmann. Ständig müssten die Maßnahmen an die aktuelle Situation angepasst werden. Man müsse kreative Lösungen finden, um die Arbeit so zu organisieren, dass möglichst wenig Kontakte stattfinden. Aktuell seien zwölf Mitarbeiter der beiden Standorte in Singen und Gottmadingen in Quarantäne, die Ansteckung hätte aber nicht im Betrieb stattgefunden.

Die IG Metall geht in der aktuellen Tarifrunde mit dem „Digitalen Warnstreik“ neue Wege. Die Organisation von Warnstreiks vor Ort sei eine Herausforderung, berichten die Gewerkschafter. Bild: dpa | Bild: Sebastian Gollnow

Kreativität sei während der Pandemie nicht nur bei der Arbeitsorganisation, sondern auch bei Organisieren der Warnstreiks gefragt, erklärt Frederic Striegler, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall in Singen. Die Mitglieder hätten sich dieser Herausforderung gestellt und gute Ideen umgesetzt. Mit dem ersten digitalen Warnstreik sei man neue Wege gegangen und viele hätten die Möglichkeit genutzt, sich von zu Hause aus einzuloggen. „Das ist ein spannender Prozess, der zeigt, was möglich ist“, erklärt Striegler.

Über 450 Mitarbeiter der Singener Eisengießerei Fondium legten bei einem Warnstreik am 10. März die Arbeit nieder, um den Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden Verhandlungsrunde zu erhöhen. Seine Kollegen könnten die Lohnerhöhung gut gebrauchen, sagt Betriebsratsvorsitzender Thomas Fischer. Fondium stand 2020 kurz vor dem Aus, ein Sanierungskonzept rettete das Unternehmen. „Durch den Ergänzungstarifvertrag sind wir seit Mitte letzten Jahres mit unserem Lohn 8,7 Prozent unter dem Flächentarifvertrag“, berichtet Fischer. Deshalb sei die Beteiligung am Warnstreik auch groß gewesen. Das Sanierungskonzept für das angeschlagene Unternehmen hält er für wichtig: „Es hilft uns, zu überleben, andere Unternehmen der Branche mussten zumachen.“ Den Einstieg von Fondium in eine neue Branche mit der Entwicklung und Produktion eines Grills findet er gut und richtig. „Man muss aber sehen, dass das ein Prozess über Jahre ist, bis sich ein neues Produkt etabliert hat“, erklärt Fischer. Die Auftragslage bei Fondium bezeichnet er als gut bis sehr gut. Zwei von drei Formanlagen seien voll ausgelastet.

Fondium in Singen sei als Automobilzulieferer Vertreter einer Branche, die derzeit zu kämpfen habe, erklärt IG_Metall-Sprecher Striegler. Das Unternehmen sei einem knallharten Wettbewerb ausgesetzt. In dieser Branche würden 20 Prozent Überkapazitäten produziert, das habe zur Folge, dass sich „die Unternehmen gegenseitig fertigmachen“. Mit dem Tarifvertrag habe man aber ein pragmatisches Instrument, auf eine solche Krise zu reagieren. „Es war ein schmerzhafter Prozess mit dem Ziel, den Standort und die Beschäftigung zu sichern“, erklärt er. Inzwischen sieht er Fondium dank des Sanierungskonzepts wieder auf dem aufsteigenden Ast.

Kritikern der Tarifforderungen hält er entgegen, dass es gerade in diesen Zeiten Sinn mache, sich für die Arbeitnehmer einzusetzen. Besonders die Forderung nach Zukunftstarifverträgen ziele darauf ab, Arbeitsplätze und Standorte zu sichern. Es gebe in der Krise nicht nur Schwarz und Weiß, viele Unternehmen stünden sehr gut da. Als Beispiel nennt er Betriebe, die im Bereich Industrie 4.0 arbeiten. „Das sind die Gewinner der Digitalisierung“, sagt Striegler.