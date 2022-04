70 Erzieherinnen sind am Mittwochmorgen in den Warnstreik gegangen. In der Singener Innenstadt demonstrierten sie für ihre Forderungen in der laufenden Tarifauseinandersetzung zwischen der Gewerkschaft Verdi und den kommunalen Arbeitgebern. Vertreten waren dabei Mitarbeiterinnen von neun Betreuungseinrichtungen in Singen, Rielasingen und Steißlingen.

Für die Eltern der Kinder bedeutete der Streiktag Einschränkungen bei der Kinderbetreuung. Denn in den Einrichtungen seien Gruppen geschlossen, teilweise gebe es Notbetreuung oder verkürzte Öffnungszeiten, wie Hanna Binder, stellvertretende Landesbezirksleiterin der Gewerkschaft, am Rande der Veranstaltung sagte. Doch von Eltern habe man kaum kritische Stimmen zu hören bekommen.

Notbetrieb in vielen Einrichtungen

Das deckt sich mit dem, was Teilnehmerinnen des Streiktags berichten. „Die Eltern tragen es im Großen und Ganzen mit“, sagt Andrea Gnann, Leiterin des Steißlinger Familienzentrums Storchennest. Das Team habe im Vorfeld in einem Brief an die Eltern die Gründe dargelegt, warum man streike. Gnann erklärt: „Wenn die Bedingungen schlecht sind, ist es irgendwann auch für die Kinder schlecht.“

Der Start der Demonstrationszuges vor dem Gewerkschaftshaus in der Schwarzwaldstraße. Am Banner Marc Balogh (links) und Heike Menz von der Kita Masurenstraße. | Bild: Freißmann, Stephan

Notgruppenbetrieb gab es auch im Kinderhaus St. Raphael in Rielasingen. Auch wenn der Zeitpunkt des Warnstreiks nach dem Ende der Corona-Einschränkungen für die Eltern nun blöd sei, habe sie bislang keine Kritik oder Klagen über den Ausstand gehört, sagt Leiterin Silvia Boll. In dem Beruf belaste vor allem, dass es kaum Nachwuchs gebe, sagt sie. Auf die Gemeinde selbst will sie indes nichts kommen lassen: Die sei ein guter Arbeitgeber.

Auch der Singener Gesamtelternbeirat (GEB) Kita signalisiert Verständnis: „Der GEB Kita Singen steht nah bei den Forderungen der Gewerkschaften“, schreiben die beiden Sprecherinnen Mandy Kumpf und Kristin Sorg in einer Stellungnahme. Die Bezahlung sollte sich an die gestiegenen Anforderungen an Erzieherinnen angleichen, so Kumpf und Sorg weiter. Insbesondere bei Kindern mit wenig Unterstützung von zu Hause hätten Erzieherinnen in Pandemie-Zeiten manches ausgleichen müssen. Kumpf und Sorg sprechen sich für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne aus. Attraktive Bezahlung sei ein Baustein im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Doch: Bei einem Streiktag würden die Arbeitgeber die Lohnkosten sparen, während die Elternbeiträge weiterlaufen würden.

Silvia Boll, Leiterin des Rielasinger Kinderhauses St. Raphael (rechts), berichtet vor der Kundgebung von der Lage in ihrer Einrichtung. Darüber klatscht Christian Filusch, stellvertretender Verdi-Bezirksgeschäftsführer (Mitte). | Bild: Freißmann, Stephan

Belastung durch die Corona-Pandemie

Erzieherinnen und Erzieher treibt auch die Belastung während der Corona-Pandemie um. So berichtet Heike Menz von der Kita Masurenstraße von der Angst, bei der Arbeit krank zu werden. Denn die Kinder hätten in der Kita keine Masken getragen und im Kontakt mit den Kindern hätten es auch die Erzieherinnen nicht tun dürfen, sagt sie. Tatsächlich empfiehlt auch die derzeit geltende Corona-Verordnung Kita die Masken in Innenräumen, außer bei den Kindern und beim Fachpersonal, solange man ausschließlich Kontakt zu Kindern hat. Der Frust sei sehr groß, sagt Menz.

Bei Marc Balogh, der als einziger männlicher Erzieher in der Kita Masurenstraße arbeitet, hört sich das so an: „Es ist schade, dass man so viel Druck ausüben muss für etwas Selbstverständliches.“ Die unausgesprochene gesellschaftliche Erwartung sei nach wie vor, dass Frauen für die Erziehung zuständig seien und Männer ihre Familien versorgen sollten. Doch dafür reiche das Gehalt eines Erziehers kaum aus. Und: „Das sollte im 21. Jahrhundert eigentlich überholt sein.“ Auch Heike Gotzmann von der Arbeitnehmerseelsorge kennt die Sorgen aus ihrer Beratung. „Es braucht eine andere Sicht auf diese Berufe“, sagt sie.

Die stellvertretende Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Hanna Binder (links) bei der Abschlusskundgebung auf dem Rathausplatz. | Bild: Freißmann, Stephan

Publikum war bei der Abschlusskundgebung vor dem Singener Rathaus nur spärlich vorhanden. Michael Kaiser aus Waldshut-Tiengen unterstützt die Forderungen der Gewerkschaft allerdings: „Erzieherinnen sorgen für unsere Zukunft und unsere Kinder.“ Dafür wäre er auch bereit, höhere Elternbeiträge zu bezahlen.