Sie sind die modernen Nomaden Europas. Von Frühjahr bis Herbst machen sich Wanderarbeiter meist aus osteuropäischen Ländern auf den Weg in den für sie goldenen Westen, wo sie als Erntehelfer arbeiten.

„Sie wandern mit dem Gemüse“, sagt der Fotograf Florian Schwarz, der eine Gruppe rumänischer Wanderarbeiter auf ihrer Fahrt begleitete. Mit der Kamera hielt er Stationen ihrer Reise fest, auf der ein Kleinbus nicht nur Transportmittel war, sondern auch ein Zuhause auf Zeit wurde. Unter dem Titel „Nicht Anfang und nicht Ende“ zeigt die Galerie Vayhinger Bilder aus seinem neuen Werkzyklus.

Er zeigt andere Lebenswelten

Florian Schwarz interessieren Menschen in anderen Lebenswelten. Nach seinen Reisen zu Sternwarten auf der ganzen Welt bereiste er den Kontinent Europa. Der habe sich einerseits geöffnet, verschließe sich den Menschen aber auch: „Wanderarbeiter sind die neue Arbeiterklasse der globalisierten Wirtschaft, eine unsichtbare wie auch unverzichtbare Minderheit“, so Schwarz. In ihrer Unsichtbarkeit seien die Menschen wie Phantome. Innerhalb Europas würden sie in einem Zwischenraum leben, dem die Verheißungen des neoliberalen Kapitalismus erst Tür und Tor öffnen.

Die Wanderarbeiter auf den Fotos heben sich nur schemenhaft aus der Dunkelheit hervor. Es ist Pause, nach langer Fahrt treffen sie sich auf einem Parkplatz und rauchen. „Das Rauchen wird zu einem verbindenden Ritual, es ist etwas Vertrautes und in gewisser Weise eine Kontaktaufnahme“, erzählt Schwarz, und dass die Busse viele Sammelorte anfahren und bis zu 30 Stunden unterwegs sind.

Wanderer zwischen Ost und West

Die Fotografien zeigen auf berührende Weise europäische Bürger, die im Streben nach materieller Existenz zu Wanderern zwischen Ost und West werden. „Er blickte ihr nach, bis auch für ihn Zeit zum Aufbruch war“, heißt es in einem Bildtext, „sah die Rücklichter des Kleinbusses, der sie nach England bringen würde, verglühen. Wenig später stieg auch er in seinen Bus.“ Die Ausstellung ist bis zum 27. Juni zu sehen, ein Besuch in der Galerie Vayhinger ist jederzeit möglich.