von pm

Es ist ein Theaterabend über die Kraft des Erinnerns: Am Mittwoch, 8. Februar, 20 Uhr, spielt der bekannte Schauspieler Walter Sittler in der Stadthalle Singen Erich Kästner. In „Als ich ein kleiner Junge war“ wachsen auf der Grundlage von Kästners autobiografischem Roman aus immer wiederkehrenden Erzählphasen kleine Szenen – nicht theaterhaft dramatisiert, sondern zusammengehalten durch eine Architektur aus Sprache, Musik und Schauspiel, wie es in einer Presseankündigung des Stadthallen-Teams heißt.

Humorvoll und nachdenklich

Es sind humorvolle, aber auch nachdenkliche Erinnerungen an das Leben eines kleinen Jungen, der den Launen eines verrückten Jahrhunderts mit kindlicher Geradlinigkeit und voller Lebensfreude entgegentrat. Der Theaterabend zeigt, was sich geändert hat im Verlauf der letzten 100 Jahre – und was gleich geblieben ist.

Singen Krankenhaus, Sicherheit, Umweltschutz – das sind die Botschaften des Singener Neujahrsempfangs Das könnte Sie auch interessieren

Das Stück sei bereits in mehr als 270 ausverkauften Vorstellungen in allen großen deutschsprachigen Häusern zu sehen gewesen – von Hamburg über Berlin bis nach München. Walter Sittler (Rezitation und Schauspiel), Martin Mühleis (Textbearbeitung und Regie) und Libor Sima (Komposition) wurden für die Produktion im Jahr 2009 mit dem renommierten Erich-Kästner-Literatur-Preis ausgezeichnet. Ihnen sei die intelligente Transformation der Kästner‘schen Prosa-Erinnerungen in eine szenische Präsentation gelungen, so die Veranstalter.

Wie viel Karten kosten

Walter Sittler zählt nicht zuletzt aufgrund seiner jahrelangen TV-Präsenz zu den bekanntesten deutschen Schauspielern. Er hatte Auftritte in den Reihen „Tatort“, „Polizeiruf 110“ und „Adelheid und ihre Mörder“ ebenso wie in „Die Schwarzwaldklinik“ und „Traumschiff“. Viele kennen ihn auch als Kommissar Anders in „Der Kommissar und der See“.

Karten im Vorverkauf kosten ab 20 Euro. Es gibt sie beim Aboservice & Ticketing Stadthalle im Hohgarten 4, dienstags und donnerstags, 11 bis 13 Uhr, sowie nach Vereinbarung. Oder unter Telefon (0 77 31) 8 55 04 und per E-Mail an aboservice.stadthalle@singen.de. Zudem gibt es Karten bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und im Internet: www.stadthalle-singen.de