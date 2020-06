Nach über drei Monaten beginnt die AWO-Elternschule wieder mit ihrem Programm. Im Tafelgarten präsentierten die Leiterin Regina Brütsch und Kursleiterin Esther Hall-Andes die Schwerpunkte, darunter einige Angebote, die draußen stattfinden.

Esther Hall-Andes freut sich: Seit Wochenbeginn kann sie ihre Gruppe nach dem Prager Eltern-Kind-Programm (kurz PEKiP genannt) wieder durchführen. Denn seit Montag ist es erlaubt, in ausreichend großen Räumlichkeiten solche Kurse mit bis zu 20 Personen durchzuführen.

Konzentrationstraining im Tafelgarten

Die PEKiP –Gruppen gehörten vor 25 Jahren zu den ersten Angeboten der Elternschule und sie sind ein Dauerbrenner. „Wir hoffen, dass die PEKiP-Gruppe in Steißlingen auch bald wieder stattfinden kann“, ergänzt Regina Brütsch. In Singen findet PEKiP am heutigen Donnerstag erstmals in den Räumlichkeiten im AWO-Familienhaus „Taka Tuka Land“ statt, allerdings nicht – wie sonst vormittags, sondern um 17 Uhr, da man sonst zu viel Begegnung mit Kindergartenkindern hätte.

Für die Corona-Zeiten haben sich die Macherinnen der Elternschule etwas Besonders ausgedacht. So wird das Marburger Konzentrationstraining, geleitet von Stefanie Anheier, nun draußen im Tafelgarten an der Schaffhauser Straße (nahe der Offwiese) stattfinden.

Auch andere Angebote finden draußen statt, beispielsweise das Waldbaden mit Entspannung. Ester Hall-Andes leitet dieses Angebot für Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren, das am Dienstag, 23. Juni, von 17 bis 18.30 Uhr beginnt und fünf Treffen umfasst. „Wir machen Achtsamkeitstraining und Spiele für alle Sinne und auch autogenes Training wird integriert“, erläutert Esther Hall-Andes.

Die Waldlauf-Mamis der AWO-Elternschule haben beim gemeinsamen Wieder-fit-werden nach der Geburt ihres Kindes viel Freude. Neue Teilnehmerinnen sind willkommen. Im Bild auch die Kursleiterin Esther Hall-Andes (dritte von rechts). Bild: AWO | Bild: AWO

„Die Kinder lernen jedes Mal zwei Formeln, die sie dann auch zuhause durchführen können“, so Hall-Andes. Treffpunkt ist beim Parkplatz Ecke Überlinger Straße/Sonnenbühl. Bei schlechtem Wetter werden Ersatztermine vereinbart. Das gleiche Angebot gibt es auch für ältere Kinder zwischen 11 und 14 Jahren ab Mittwoch, 24. Juni, ebenfalls von 17 bis 18.15 Uhr am gleichen Ort.

Die Waldlauf-Mamis starten ebenfalls wieder mit ihrem Outdoor-Training, und zwar immer dienstags und freitags von 9.30 bis 11.15 Uhr. Treffpunkt ist ebenfalls am Parkplatz Überlinger Straße/Sonnenbühl. Für dieses Angebot, bei dem eine Einheit in die drei Phasen Muskelaufbau, Rücken-Mobilisation und Beckenboden aufgeteilt ist, gibt es Zehner- oder 20-er Karten. Einstieg ist jederzeit möglich. Aktuell ist eine Anmeldung am Vorabend erwünscht, da die Teilnehmerzahl wegen der Corona-Richtlinien aktuell auf insgesamt zehn Personen begrenzt ist.

Eltern-Cafés noch nicht geöffnet

Die Eltern-Cafés sind derzeit noch nicht geöffnet. Dafür ist Mitarbeiterin Christina Kamphues immer montags von 10 bis 12 Uhr auf dem Spielplatz am alten Friedhof und Agnes Hügle dienstags auf dem Spielplatz in der Gartenstadt Oberzellerhau. Zwei Babysitterkurse finden außerdem am Freitag, 26. Juni, von 15.30 bis 19.30 Uhr sowie Samstag, 27. Juni, von 9 bis 14 Uhr in der Lila Distel, Alemannenstraße 31 statt.