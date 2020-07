von SK

Eigentlich hat sich ein 48 Jahre alter Mann am Sonntagmittag, gegen 13.45 Uhr, in der Höristraße nur sein Essen kochen wollen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, vergaß er jedoch den eingeschalteten Herd. Es entwickelte sich starker Rauch, was wiederum die Nachbarn auf den Plan rief. Da der 48-Jährige auf Klopfen und Rufen nicht reagierte, wurden Rettungskräfte alarmiert, von denen die Polizei als erstes eintraf.

Ohne Zeit zu verlieren, evakuierten die Beamten die Bewohner des Mehrfamilienhauses. Bei der Überprüfung der betroffenen Wohnung konnte der 48 Jahre alte Bewohner – zunächst nicht ansprechbar – ebenfalls umgehend von den Polizisten vor das Haus gebracht werden. Bereits kurze Zeit später stabilisierte sich sein Gesundheitszustand wieder.

Die Ursache der Rauchentwicklung, eine stark überhitze Bratpfanne mit verbrannten Speiseresten, wurde von den Beamten aus der Wohnung entfernt. Die Freiwillige Feuerwehr Singen, die mit 25 Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz war, konnte das komplette Gebäude belüften. Der Rettungsdienst brachte den 48-Jährigen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Wie sich herausstellte, war der Mann während des Kochens eingeschlafen.