VW auf Parkplatz touchiert – rund 3000 Euro Schaden

Schaden in Höhe von rund 3000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, 5. September, zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Bekleidungsunternehmens in der Theodor-Hanloser-Straße ereignet hat.