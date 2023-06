Mehrere Steine liegen seit Mai auf dem Grünstreifen an der Zufahrt zum Hindu-Tempel an der Schaffhauser Straße in Singen. Die Steine seien verlegt worden, ohne mit der Gemeinde Rücksprache zu halten, berichtet Darma Vivekachandran, Vorsitzender des Hindu-Vereins. Die Steine seien nicht nur nicht schön anzusehen, sondern auch gefährlich, so der Verein.

„Uns ist verständlich, dass da nicht geparkt werden soll, da dadurch der ungepflasterte Boden beschädigt wird“, erklärt Darma Vivekachandran und hat Verständnis für eine Absperrung. Die Steine stellten aber für die Gemeindemitglieder und die Besucher eine große Unfallgefahr dar, da sie relativ tief liegen und am Abend nicht erkennbar seien. Es habe bereits zwei Auffahrunfälle gegeben und ein Kind sei gestolpert, so der Vorsitzende. Der neue Tempel, der vor zwei Jahren eingeweiht wurde, werde außerdem von Besuchern aus verschiedenen Ländern aufgesucht, weil er der größte in Baden-Württemberg und der zweitgrößte Deutschlands sei, und die Steine würden keinen guten Eindruck machen.

Die Hindu-Gemeinde Rund 250 Mitglieder gehören der Hindu-Gemeinde Vinayagar in Singen an, die meisten stammen ursprünglich aus Sri Lanka und Südindien. Die Gemeinde gibt es seit über 20 Jahren in Singen, sie hatte ihren Standort in der Nähe des Bahnhofs und suchte ab 2016 drei Jahre lang ein neues Domizil, als das Gebäude abgerissen werden sollte. Eine Berichterstattung des SÜDKURIER und die Vermittlung durch Oberbürgermeister Bernd Häusler brachte die Gemeinde und den Grundstückseigentümer, das benachbarte Steinmetzunternehmen Schwarz, zusammen. Im November 2019 war Grundsteinlegung für den neuen Tempel an der Schaffhauser Straße, im Juni 2021 wurde er wegen Corona im kleinen Kreis eröffnet.

Die Gemeinde habe von 5. bis 18. Juli ein großes Fest und am 15. Juli einen großen Umzug, bei dem über 1000 Anwesende erwartet würden, berichtet Darma Vivekachandran. Die Hindu-Gemeinde bittet deshalb darum, dass sich die Stadt eine Alternative überlegt und die Steine austauscht. Alternativ wäre die Gemeinde auch bereit, diesen Bereich zu pachten und zu pflastern, um weitere Parkplätze anbieten zu können.

Lieber Parkplätze als Steine?

Die Grünfläche werde schon jetzt von Gemeindemitgliedern gepflegt, erklärt Darma Vivekachandran. Auf dem Grundstück des Hindu-Tempels gibt es zehn Stellplätze, zu den Gottesdiensten kommen oft rund 50 bis 60 Besucher. Diese Besucher würden auch am Waldfriedhof parken.

Die Singener Stadtverwaltung sieht sich mit der Verlegung der Steine im Recht. Sie möchte verhindern, dass auf dem Grünstreifen geparkt wird. Es gehe darum, die Grünfläche und die Bäume auf städtischem Grund zu schützen, wie Pressesprecher Stefan Mohr auf Nachfrage mitteilt. „Den Rand des Weges zu pflastern hieße ebenso, die Grünfläche zu versiegeln“, schreibt er. In unmittelbarer Nähe zum Hindu-Tempel befände sich ein großflächiger Parkplatz am Waldfriedhof, auf dem die Gäste kostenlos parken könnten.