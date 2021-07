von Graziella Verchio

Nach monatelangem Stillstand ist es so weit: Das kulturelle Leben in Singen und dem Hegau nimmt mehr und mehr an Fahrt auf. Auch das Theater Die Färbe steht seit einigen Wochen mit dem literarisch-musikalischen Kabarett „As Time Goes By„ in den Startlöchern. Doch damit nicht genug: Für diesen Sommer hat Die Färbe noch ein ganz besonderes Bonbon in petto. Mit der Uraufführung des Stücks Bauernopfer von dem Münchner Autor Detlef Vetten eröffnet das Team um Theaterleiterin Cornelia Hentschel den Färbe-Garten als Spielstätte für Open-Air Veranstaltungen.

Autor schreibt Erfahrungen als Feldarbeiter nieder

In dem Stück verarbeitet der Autor seine Eindrücke als Erntehelfer auf dem Feld eines Großbauern, als Europas Grenzen für längere Zeit geschlossen waren. Detlef Vetten sah im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 keine andere Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Die vielfältige und körperlich harte Arbeit verlangte ihm damals einiges ab, erzählt er. Er sagt aber auch: „Wenn du zehn Stunden auf dem Feld stehst, dann ist das manchmal wie reine Meditation.“ In dieser Zeit lernte Vetten an diesem Ort die unterschiedlichsten Menschen kennen, die ihn zu seinem neuen Projekt inspirierten: Das Theaterstück Bauernopfer, das nun am Freitag, 16. Juli im Färbe-Garten Premiere feiert.

Doch auch der Färbe-Garten als Spielbühne ist ein Novum für Zuschauer wie Ensemble und bietet damit ein ganz besonderes Erlebnis, sagt die Theaterleiterin Cornelia Hentschel. „Die ursprüngliche Atmosphäre macht aus dem Garten eine perfekte Spielstätte für das Stück, sodass das bäuerliche Spiel besser erlebbar ist“, betont Hentschel. Allerdings gebe es auch einen Haken. „Eine Ausweichmöglichkeit bei schlechtem Wetter gibt es nicht. Das Stück muss draußen spielen, ansonsten geht der Witz verloren“, ergänzt sie. Daher hoffen die Schauspieler, dass ihnen die Wettergötter in den nächsten Wochen wohlgesonnen sind.

Singen Wiederbelebung des Schauspiels: Ein Theaterabend ohne Abstand Das könnte Sie auch interessieren

Die Idee, den Färbe-Garten als Bühne zu nutzen, entstand vor rund einem Jahr bei einem Besuch von Detlef Vetten in Singen. Mit seiner Erlaubnis erarbeitete der Färbe-Schauspieler und Regisseur Elmar F. Kühling eine eigene Fassung des Projekts mit authentisch gezeichneten Figuren.

Entstanden ist dabei eine Reportage aus bewegenden Szenen, die dennoch mit viel Humor gespickt sind und sich genauso auf dem Feld eines Großbauern zugetragen haben, wie Detlef Vetten bei einem Vor-Ort-Termin vor der Premiere berichtete. „Im Mittelpunkt stehen Menschen, die sich unter normalen Umständen niemals begegnet wären. Vom Dreistreifenpiloten zum Soldaten oder Obdachlosen: Sie alle finden sich draußen auf dem Feld wieder und sind gezeichnet von der schwierigen Corona-Zeit“, erzählt der Autor.

Färbe-Garten als Bühne bietet eine besondere Atmosphäre

Allerdings spiele der Acker nur eine untergeordnete Rolle, verrät Vetten. „Das Hauptgeschehen findet auf dem Platz davor statt, der als Pausenbereich der Erntehelfer dient“. „Hier findet die Annäherung der Figuren statt“, ergänzt Elmar F. Kühling. Flankiert wird er in dem Theaterstück von den Schauspielern Reyniel Ostermann, Milena Weber, Daniel Leers und Ralf Beckord.