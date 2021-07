Theater mitten in der Stadt? Damit hatten die Passanten am Samstag nicht gerechnet. „Das war eine Überraschung“, freute sich Brigitte Müller. Beim Ankommen in der Scheffelstraße seien sie schon mit toller Musik empfangen worden. Die Besucher an den Samstagen bis Oktober mit Thementagen zu überraschen, war auch Ziel des Einzelhandels. Unter dem Motto „Herzlich willkommen in Singen“ fand jetzt mit einem abwechslungsreichen Theaterprogramm ein weiterer Aktionstag statt.

Aus dem musikalisch-literarischen Kabarett bot das Färbe-Ensemble auf der Bühne in der Scheffelstraße mit Liedern und Texten von Karl Valentin bis zu Blödsinn aus dem Internet satirisch-humorvolle Unterhaltung. „Einfach klasse“, meinte Brigitte Müller, sowas sollte öfter stattfinden. Die Improsingers auf der Bühne in der Hegaustraße brauchten nur ein Wort wie Friseur, um daraus eine kurze Geschichte zu improvisieren. Auch die Passanten waren gefordert: „Helfen Sie uns, eine Geschichte zu gebären“, mischten sie sich unter die Zuschauer.

Vielfältiges Programm trotz grauer Wolken

Trotz grauer Wolken und vereinzelten Tropfen ließen sich die Besucher von einem Stadtbummel nicht abhalten. Unterwegs in der August-Ruf-Straße begegneten sie Frauen, die einst das Singener Stadtgeschehen mitgeprägt haben. An wechselnden Standorten ließ die im März gegründete Gruppe Hontesmotten in kleinen Gesprächen große Frauen zu Wort kommen. So tauschte sich Rosina Waibel, die in Singen das erste Lichtspielhaus gründete, mit Elise Buchegger aus. Sie eröffnete das erste Singener Weißwarengeschäft. Hedwig Peitavy, die sich nach dem ersten Weltkrieg aufopfernd beim DRK einbrachte, unterhielt sich ebenso unterhaltsam mit Emma Wetzstein, die ein Bus- und Taxiunternehmen und ein Bestattungsinstitut aufbaute.

Weiter geht es im August

Am 31. Juli geht es mit dem „Jumpers“ weiter. Es folgen an den jeweils von 11 bis 15 Uhr: 7. August Cock Tales, 14. August Fantastische Röhrenwesen, 21. August United Highland Pipes & Drums, 28. August Schluuchmusig Schaffhuuse.