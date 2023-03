Es war ein durchwegs positiver Rückblick auf das vergangene Jahr, den die Vorsitzende Christine Neu den Mitgliedern des Theatervereins Pralka dokumentierte. Das Publikum sei von dem Theaterstück „Zum weiten Feld“ begeistert gewesen, alle Vorstellungen seien ausverkauft gewesen. Darüber hinaus bescheinigte Kassiererin Gerda Fröhlich der Gruppe ein gutes finanzielles Polster, das ausreichend Spielraum für neue Aktivitäten lässt. Auch auf die Unterstützung der Sponsoren konnten die Theaterleute sich wieder verlassen.

Schnelle Wechsel, einfache Lösung

Aber auch eine personelle Veränderung stand an: Andrea Manke, stellvertretende Vorsitzende des Vereins, übergibt ihr Amt nach vier Jahren an Schriftführerin Cora Bühner. Im Austausch dafür übernimmt nun Andrea Manke das Amt der Schriftführerin. Schwerpunkt des Abends war jedoch das Programm, welches in diesem Herbst aufgeführt werden soll.

Es standen gleich drei Stücke zur Auswahl, darunter „Das Hotel zu den zwei Welten“. Dabei philosophieren ein paar Komapatienten über die verschiedensten Fragen des Lebens, während sie darauf warten, was das Schicksal für sie bereithält, wohin der Aufzug sie letztendlich bringt, zurück ins Leben oder ins Jenseits.

In der Gangsterkomödie „Lauter krumme Dinger“ geht es um Lebenslügen und andere Unwahrheiten und zu guter Letzt war noch „Die Gartenschau“ im Gespräch, wobei Regisseur Ulrich Trommsdorff Bedenken hinsichtlich der etwas knappen Spieldauer des Stücks äußerte. Nach der dritten Lesung, die im April stattfindet, wird sich die Gruppe dann gemeinsam für eines der drei Theaterstücke entscheiden und im Juni mit den Proben beginnen.

Die Premiere findet am 30. September in der Remise des Hilzinger Museums statt, am 6. Oktober spielt das Stück im Volkswagen-Zentrum in Singen. Zwei weitere Auftritte sind im Kulturhaus Altes Krematorium in Tuttlingen am 13. Oktober und im Kulturzentrum K9 in Konstanz am 3. November geplant. Auch bei der Theaternacht ist der Verein Pralka am 17. November mit von der Partie.