Es sind nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl am Sonntag, 26. September. Dann entscheidet sich, wer Nachfolger von Bundeskanzlerin Angela Merkel wird. Obwohl es eine richtungsweisende Wahl ist, werden viele Singener Wähler nicht zur Urne schreiten. Denn sie haben sich dazu entschieden, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben.

Die Nachfrage an der Briefwahl nimmt in den letzten Jahren immer mehr zu, wie Markus Demmer von der Singener Stadtverwaltung, auf Nachfrage berichtet. „Die Anzahl der Briefwähler steigt von Wahl zu Wahl, das ist schon seit Jahren zu beobachten. Dies wurde durch Corona nochmal verstärkt“, sagt er. Aktuell seien bei der Stadt 7.742 Briefwahlanträge eingegangen. 2017 waren es mit 4.942 etwas mehr als die Hälfte. Insgesamt seien in Singen 29.105 Menschen zur Wahl berechtigt. Damit würde rund ein Drittel der Bürger in der Hohentwiel-Stadt ihre Stimme per Brief abgeben.

Vieles ist am Wahltag noch möglich

Briefwahlunterlagen (Wahlscheine) können bis spätestens Freitag, 24. September, um 18 Uhr, beim Wahlamt der Stadt Singen (Rathaus, Hohgarten 2, Zimmer 115) beantragt werden. Im Falle einer nachweislich plötzlichen Erkrankung, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 26. September, um 15 Uhr, gestellt werden. Zudem bittet die Stadtverwaltung zu beachten, dass der amtliche hellrote Wahlbriefumschlag so rechtzeitig an die Stadtverwaltung zu übersenden ist, dass er dort spätestens am Wahltag um 18 Uhr eingeht.

Und was passiert, wenn man seine Wahlberechtigung verloren hat? Markus Demmer klärt auf: „Bei Verlust der Wahlbenachrichtigung ist die Identifizierung mit dem Personalausweis möglich. Wer also seine Wahlbenachrichtigung verloren hat, bitte mit dem Personalausweis ins Wahllokal gehen.“ Ohne Wahlbenachrichtigung und ohne Personalausweis sei keine Identifizierung möglich und dann könne nicht gewählt werden. Der Verlust der Briefwahlunterlagen sei indes ein anderes Thema. Hier sei Ersatz bis spätestens Samstag, 25. September, 12 Uhr, möglich, so Demmer.

1650 Erstwähler in Singen

In Singen werden laut Demmer am Wahlsonntag 22 Wahllokale geöffnet haben. Hinzukommen noch einmal zehn Briefwahlbezirke. Rund 250 ehrenamtliche Wahlhelfer werden insgesamt im Einsatz sein. Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahltag 18 Jahre alt sind, seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland wohnen oder gewöhnlich aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen. „Alle Personen, die diese Kriterien nicht erfüllen, zum Beispiel Nicht-Deutsche oder Minderjährige, sind nicht wahlberechtigt“, so Demmer. Für rund 1650 Singener wird der Wahlsonntag am 26. September ein ganz besonderer Wahlsonntag werden: Sie sind laut Demmer nämlich Erstwähler und dürfen zum ersten Mal ihr Kreuzchen machen.