Mit seinem hochaktuellen Roman „Doppelte Spur“ war der Autor Ilija Trojanow im Rahmen des Literaturfestivals Erzählzeit ohne Grenzen zu Gast im Saal des Kulturzentrums Gems. Allen ehrlichen Whistleblowern hat er seinen spannenden Roman gewidmet. Wie der investigative Journalist Ilija, der Wirtschaftsjournalist Boris und die Filmjournalistin Emi in ein ganz gefährliches Spiel geraten, darum geht es in dem neusten Buch von Ilija Trojanow

Den Anstoß zum neuen Roman habe seine eigene Obsession zum System Donald Trump gegeben, verrät er am Anfang. Trojanow gibt an, die Fakten im Internet recherchiert zu haben. Aus ihnen hat er ein so etwas wie ein Enthüllungsbuch geschrieben, das aber ein Roman ist. Es geht um die Machtsysteme von Donald Trump und dem russischen Präsidenten Vladimir Putin.

„Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind unvermeidlich“

Umfangreiche Dokumente von zwei Whistleblowern enthüllen ein schier undurchdringbares Netzwerk dieser zwei Staatspräsidenten, die „uns täglich in den Medien mit den Augen toter Fische anstarren“. „Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind unvermeidlich“, sagt Ilija Trojanow, bevor er anfängt, zu lesen.

Die Romanfiguren Ilija und Boris geben dem amerikanischen Präsidenten Trump den Beinamen „Schiefer Turm“, Putin nennen sie „Mikhail Iwanowitsch“. Sehr schwer seien die Dokumente zu entschlüsseln gewesen und die beiden Journalisten wissen auch nicht, warum sie ihnen zugespielt worden waren. Einerseits bieten sie also zu wenig Transparenz, andererseits aber auch zu viele Informationen.

Eine Gesellschaft, in der sich jeder seine eigene Wahrheit kreiert

Ilija Trojanow liest eine Passage, die weit zurück geht in die Zeit den Kalten Krieges im Moskau Anfang der 1990-ger Jahre, „als die Aufbruchsstimmung Wollmützen und löchrige Schuhe trug“.

Schließlich stellt Trojanow die Frage, in was für einer Gesellschaft wir heute leben, wo sich jeder seine eigene Realität kreiert und damit auch den Schriftstellern eine Art von Konkurrenz mache. Für ihn funktioniere das Schreiben nun nur noch so, dass er seine Romane mit Dokumentarischem ausstatte, was aber dennoch konstruiert sei.

Woher er seine Informationen hat? Das ist natürlich sein Berufsgeheimnis. Ilija Trojanow (55) beschäftigt sich seit 30 Jahren mit diesem Thema und nimmt sich Zeit für die ausgiebige Recherche. Ob er denn auch – wie manche Reporter ohne Grenzen – Gefahr laufe, plötzlich zu verschwinden, wollte ein Zuhörer wissen. „Das Einzige, was uns schützt, ist unsere gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit“, sagt Trojanow.

Leute wie Putin hätten kein Interesse an Literatur und für die Mafia seien seine Romane auch keine Bedrohung. Dennoch: „Wenn man Angst vor Unannehmlichkeiten hat, sollte man besser nicht schreiben“, sagt er. Autorinnen wie Carolin Emcke bekämen aber deutlich mehr verbale Bedrohungen, sagt Trojanow.