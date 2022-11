von Sandra Baindl

Nach 22 Ehejahren von ihrem Ehemann gelangweilt will Henrike (Susu Padotzke) eigentlich gerade selbigen vor die Tür setzen. Doch da kündigt sich ihre Freundin Claudine (Mia Geese) an, um ihren neuen Verlobten Uwe (Pascal Breuer) vorzustellen. Als dann noch Mutter Gerda (Simone Rethel) verfrüht von einem Besuch bei ihrer Freundin zurückkommt und sich herausstellt, dass Claudines Neuer in diesem Kreis eher ein alter Bekannter ist, steht einem munteren Schlagabtausch nichts mehr im Wege.

Denn schnell stellt sich heraus, dass es sich bei Uwe um einen Schwerenöter erster Klasse handelt, der gerne mehrere Eisen im Feuer hat und sich dabei als „moralisch flexibel“ bezeichnet. So erstaunt es dann auch nicht, als sich herausstellt, dass der Charmeur nicht nur eine Affäre mit Henrike hatte, sondern auch schon Mutter Gerdas Liebhaber war und sich gerade an Henrikes Tochter Eva ranmacht. Ein Mann für drei Generationen!

Sticheleien von der Schwiegermutter

Mit viel Wortwitz und Spielfreude überzeugte an diesem Abend das Ensemble der Komödie im Bayrischen Hof München im Boulevardstück „Schwiegermutter und andere Bosheiten“. Autor Alexander Ollig, der ansonsten für das ZDF „Die Rosenheim-Cops“ produziert, beschränkte sich allerdings bei den Bosheiten nur auf kleine Sticheleien von Schwiegermutter Gerda.

Schwiegermutter Gerda (Simone Rethel) ärgert Bernhard (Michael von Au) mit ihren Sticheleien, bis sie auch gute Seiten an ihm erkennt. | Bild: Sandra Baindl

Mal legte sie sich mit ihrem Bankberater an, mal erwischte es den Besitzer des Modekaufhauses. Und meistens waren es Tochter und Schwiegersohn, die unter ihr zu leiden hatten. Dabei blieb Simone Rethel als von den Männern enttäuschte Gerda weit von einem intriganten Schwiegermonster à la Jane Fonda entfernt. Zumal sie – dem Happy End sei Dank – schlussendlich doch noch ihren Frieden mit Schwiegersohn Bernhard schloss.

Ehemann geht als Gewinner vom Platz

Besonders überzeugte Michael von Au in seiner Rolle als penibler Ehemann, der die irrwitzige Situation mit trockenen Sprüchen und einem gehörigen Maß an Leidensfähigkeit ertrug. Und letztlich war er es, der verdient als Gewinner vom Platz ging. Seinem Fazit konnte sich das Publikum an diesem Abend vorbehaltlos anschließen: „Ein toller Mann ist nicht einer, der jeden Tag eine andere, sondern jeden Tag dieselbe Frau verführt.“