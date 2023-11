Was passiert bei zu viel Schlafmangel? Warum ist positives Denken eigentlich schlecht? Wie begegne ich Dingen mit mehr Gelassenheit? Und was hat Salat damit zu tun? Diesen und weiteren Fragen gingen Konzeptkünstlerin Christine Neu und Autor Mario Müller im Rahmen einer szenischen Lesung in Singen auf den Grund. Dabei wurden Passagen aus Müllers Büchern „Bobs Gehirn“ und „Gut lachen haben – Die Kunst des Nichtdurchdrehens“ vorgetragen. Das Publikum konnte entscheiden, welche Themen angesprochen wurden. Zu Beginn erläuterte Müller, dass die Mehrheit der Bevölkerung an chronischem Schlafmangel leide. Dies führe zu müden Neuronen und deutschlandweit zu einem wirtschaftlichen Schaden in Millionenhöhe. Bei einzelnen Personen würde das Schlafdefizit zu einer Reaktionsfähigkeit führen, die der eines Autofahrers mit 1,2 Promille entspräche. Besonders problematisch sei, dass unausgeschlafene Menschen dies gar nicht merkten. Daher lautete die Empfehlung des Coaches: viel schlafen, oft schlafen und mit guten Leuten schlafen. Auch Mittagsschlaf sei von Vorteil, wenn er nicht länger als 30 Minuten dauere.

Während andere Berater gerne zu positivem Denken raten, zeigte sich Mario Müller als Gegner dieser Methode. Neuere Studien hätten gezeigt, dass dies kontraproduktiv sei und ins Gegenteil umschlagen könne. Sein Tipp: dankbar sein, für das was ist. Der Informatiker und Neurophilosoph untermauerte seinen Ratschlag mit Zahlen: Auf der Erde hätten mittlerweile 119 Milliarden Menschen gelebt. Wir gehörten zu den 0,03 Prozent der Menschheit, die die beste Bildung, den höchsten Lebensstandard und die längste Lebenserwartung dieser 119 Milliarden genießen würden. Wenn das allein schon kein Grund zur Dankbarkeit sei. Hilfreich sei es auch, sich immer mal wieder – beispielsweise beim Warten an der Kasse – eine Situation vor Augen zu rufen, in der eine andere Person einem selbst sehr dankbar war.

Zur Verbesserung der Stimmung empfahl er, öfters mal das Smartphone mit seiner Flut an negativen Nachrichten wegzulegen. Denn diese führe nur zur Frustration. Stattdessen riet er, mehr reale soziale Kontakte zu pflegen. Mittlerweile sei es unbestritten, dass Interaktion die beste Prävention von Süchten und Demenz sei. Nach der Pandemie sei dies besonders wichtig. Der Mensch sei evolutionsbedingt ein Rudeltier und auf Kontakte angewiesen. Zur Demenzvorbeugung helfe auch viel Bewegung, eine Fremdsprache zu sprechen und seine Hörfähigkeit überprüfen zu lassen. Denn auch schlechtes Hören trage zur Demenz bei. Und dann wäre da noch die Sache mit dem Salat. Wenn ein Salat nicht so richtig wachsen wolle, überprüfe der Gärtner sämtliche Umstände, denen der Salat ausgesetzt sei: Erde, Wasser, Dünger, Licht. Der Gärtner stelle aber nicht den Salat selbst in Frage. Auf den Menschen übertragen empfiehlt Müller daher die Salat-Haltung: bei Problemen mit Mitmenschen nicht die Schuld beim Gegenüber suchen, stattdessen die Dinge so nehmen, wie sie sind. Das helfe im Garten und im Miteinander.