Am Freitagabend begeisterte das 3for1 Trinity Concerts-Team mit dem Musical „Das Phantom der Oper“ in der ausverkauften Singener Stadthalle. Die Geschichte rund um das Chormädchen Christine Daaé und Erik, das Phantom, das in den dunklen Katakomben unterhalb der Pariser Oper lebt, beinhaltet Liebe, Leidenschaft, Kampfgeist zwischen Rivalen sowie undurchsichtige Todesfälle. Deborah Sasson und Jochen Sautter blieben mit ihrer Inszenierung nah an der Romanvorlage, die Umsetzung war durchaus gelungen.

Die Geschichte: Das gesanglich ebenso unerfahrene, wie begabte Chormädchen Christine Daaé (Deborah Sasson), springt für die angeblich erkrankte Operndiva ein und fällt nach dem Auftritt in Ohnmacht. Wieder bei Bewusstsein erinnert sie sich nicht mehr daran, dass sie soeben für alle Gäste gesungen hat, stellt jedoch fest, dass sie ihr Können einem geheimnisvollen Lehrmeister zu verdanken hat, den sie für den Engel der Musik hält. Dahinter verbirgt sich das gefürchtete Phantom, zu dem sie sich hingezogen fühlt. Sie liebt jedoch Raoul (Jochen Sautter), der ihr den Hof macht. In dramatischen Szenen zwischen dem Phantom und Raoul, wilden Verfolgungsjagden durch die Katakomben der Oper, folgt schließlich die finale Szene, in der Christine ein letztes Mal auf der Bühne steht. Christine, mittlerweile Raouls Ehefrau, gibt ihre Opernkarriere zugunsten der Ehe auf.

Die Akteure konnten gesanglich durchaus überzeugen. Stimmlich herausragend zeigt sich Ann Jennings in der Rolle der La Carlotta genauso wie Guido Weber. Der lyrische Bariton war für den erkrankten Uwe Kröger eingesprungen und schlüpfte in die Rolle des Phantoms. Die von Sasson-Sautter komponierte Musik wurde mit Opernmusik von Puccini, Gounod, Pergolesi Verdi und Strauß gemischt. Opernkenner konnten auch musikalische Zitate – wie aus Mozarts Zauberflöte – erkennen, die als komödiantische Elemente eingesetzt wurden. Gelungen war vor allem das Bühnenbild mit seinen effektvollen 3-D-Projektionen.