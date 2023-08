Zwischen Kunst und Glauben: Der Künstler Steffen Diemer und der Priester Andreas Sturm begeben sich am kommenden Samstag um 16 Uhr in der Galerie Vayhinger in Singen in den Dialog. Laut Mitteilung des Kunsthauses sprechen sie über Jakob Böhme, den bedeutenden Philosophen, Mystiker und Theosophen des 16. Jahrhunderts. Sie beschäftigen sich mit der Frage, ob Böhme Häretiker, Ketzer, Deviationist oder Denker der Gegenwart war.

Steffen Diemer wurde dabei nicht zufällig ausgewählt. Denn in seinem 47-teiligen Zyklus spürt er dem Werden, Vergehen und Wiederwerden einer Wiese nach – nach dem ketzerischen Naturgedanken von Böhme. Dieser habe wiederum die göttliche Weisheit gefunden – und zwar in einer blühenden Wiese voll mit Kräutern. Auch die unnachahmliche Ambrotypie, die Nassplattentechnik von Steffen Diemer, spiegelt sich inhaltlich in der Philosophie von Jakob Böhme wider, heißt es in der Mitteilung weiter.

Generalvikar spricht Klartext

Ihm an die Seite tritt am kommenden Samstag Andreas Sturm. Bekannt wurde er durch eine öffentliche Äußerung zur römisch-katholischen Kirche als damaliger Generalvikar des Bistums Speyer im Jahr 2022. Diese hat er in seinem Bestseller „ich muss raus aus dieser Kirche – Weil ich Mensch bleiben will“ manifestiert. In der Mitteilung heißt es dazu: „Ein Generalvikar spricht Klartext.“ Im Mai 2022 trat er als Generalvikar zurück und aus der römisch-katholischen Kirche aus, um dann in die Altkatholische Kirche zu wechseln. Seit einem Jahr sei Andreas Sturm nun Seelsorger hier in Singen und in Sauldorf bei Meßkirch.