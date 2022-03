Das mit der Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann ist so eine Sache. Wie die allerliebste Lieblingskollegin schon schreibt: Seit 111 Jahren gibt es den Weltfrauentag. Gleichberechtigung ist ein Muss, und zwar nicht erst seit 1911. Deshalb an dieser Stelle ein ganz klarer Aufruf: Jeder arme Mann verdient seine Chance, volle Windeln zu wechseln. Die soziale Gerechtigkeit muss siegen.

Meinung Wirkliche Gleichberechtigung bleibt erstmal ein Traum von Isabelle Arndt

Spaß bei Seite: Zwischen Frauen und Männern ist nicht alles paletti. Die Pandemie hat uns gezeigt, wie die Karten verteilt sind. In den meisten Fällen war es die Herz-Dame, die daheim den Laden am Laufen gehalten hat, und nicht etwa der Pik-König. Der war im Büro.

Daher braucht es mehr als einen Tag im Jahr, um auf diesen Umstand aufmerksam zu machen. Was besser wäre: Partnerschaft auf Augenhöhe – in der Beziehung, in der Familie, im Job, im Leben. Wie das geht, erlebe ich täglich daheim: Ich habe nämlich dort die Hosen an – was viele nicht sehen: Meine Frau legt sie mir jeden Morgen raus. So funktioniert das nämlich mit der Augenhöhe!