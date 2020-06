von SK

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin hat sich am Dienstag, 9. Juni, gegen 8.45 Uhr an der Einmündung Freibühlstraße/Pfaffenhäule ereignet. Laut Polizeibericht war ein 35 Jahre alter BMW-Fahrer zunächst auf der Freibühlstraße unterwegs. Als er an der Einmündung Pfaffenhäule nach rechts abbog, übersah er die bevorrechtigte von rechts kommende 46 Jahre alte Radfahrerin.

Bei der Kollision wurde die Frau zunächst auf die Motorhaube und von dort auf die Straße geschleudert. Mit noch unbekannten Verletzungen kam sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Schaden von rund 1000 Euro.