Ein Singener Frisör könnte ganze Bücher schreiben über sein 50-jähriges Berufsleben. Auch mit 67 Lenzen findet Wolfgang Dellenbach dafür keine Zeit. Er will die Schere und den Rasierapparat noch nicht zur Seite legen und sich als Publizist bemühen. Sein Aufgabenfeld hat sich stark gewandelt. Waren es früher wechselnde Modetrends bei den Frisuren, bei der er mit flotten Fingern bestens abschneiden wollte, so gewinnt seit den vergangenen Jahren verstärkt der Haar-Ersatz an Bedeutung.

Haarverlust sorgt auch für seelische Belastung

„Viele Kunden wollen nicht nur eine kosmetische Aufwertung. Gerade Frauen kommen häufig in mein Studio, weil sie durch Erkrankungen, wie Krebs, einen teils kompletten Haarausfall verkraften müssen. Dies trifft besonders bei Chemo-Therapien zu. Da gibt es dramatische Schicksalsschläge, auch junge Frauen sind betroffen“, schildert Dellenbach. „Wenn das Haar ausfällt, leidet die Seele mit. Das Selbstwertgefühl geht verloren. Um dieses wieder zu erlangen, hilft ein Haar-Ersatz“, betont Dellenbach.

Haare kommen überwiegend aus Indien

Bei Haar-Ersatz oder -verlängerung kommen verschiedene Techniken zum Einsatz, wie kleben oder verweben. Sei es für Perücken, Toupets oder Haarteile. Das Echthaar, das Frauen zum Verkauf anbieten, kommt überwiegend aus Indien. Es darf aber vor der Weiterverwendung nicht chemisch behandelt sein. Das könne aber zum Liefer-Problem werden, da indische Frauen zunehmend selbst kosmetische Verschönerungen erwünschten, so Dellenbach. Er arbeitet auch mit einer Zürcher Firma eng zusammen, die Haarverpflanzungen ausführt.

Haar-Ersatz, wie Perücken, ist ein wichtiger Bestandteil in Dellenbachs Salon. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Bewegende Momente im Haarstudio

„Nicht alle wollen über ihre Krankheit sprechen, manchen ist es aber ein Bedürfnis“, verrät er. Hautnah von Dramen zu erfahren, auch von guten Bekannten, sei für ihn auch nicht leicht, zu verdauen. „Da gibt es schon bewegende Momente. Da ist ein Frisör schon mal auch als eine Art Seelentröster gefordert. Traurig war der Fall eines Kunden, der mir erzählte, dass er sein ganzes Vermögen an der Börse verspielt habe“, erklärt Dellenbach. Die ironische Floskel „Erzähl es doch deinem Frisör“ gelte aber auch für Kunden, die sich nur die Haare abschneiden lassen wollen. „Da sprechen Leute auch mal etwas über kleinere oder größere Probleme und sind froh, wenn sie einen dankbaren Zuhörer finden. Es gibt aber auch sehr viele lockere Zwiegespräche über positive Inhalte“, sagt er.

Harte Schule beim Vater

Das Handwerk legte ihm sein Vater in die Wiege. Auch seine Schwester, die wie der Vater verstorben ist, hatte einen Singener Frisörsalon geführt. „Meine Ausbildung machte ich nach der Schule bei meinem Vater. Das war meine härteste Schule“, erinnert sich Dellenbach. 1974 habe er in der Hauptstraße sein eigenes Studio eröffnet. Seit 30 Jahren führt er einen Salon in der Freiheitstraße, im selben Gebäude, in dem die Familie gelebt und der Vater seine Kunden bedient hatte. Heute wohnt Dellenbach auf der Höri.

„In Singen bin ich meines Wissens der am längsten tätige hauptberufliche Frisör“, erklärt Dellenbach. „Vor 50 Jahren gab es in Singen etwa 50 Haarstudios, heute sind es an die 90. Wir konnten früher sehr gute Preise erzielen und dadurch lukrative Löhne zahlen. Als die Konkurrenz von Frisörketten aufkam, mit überwiegend schnell angelerntem Personal, drückte dies die Preise“, berichtet Dellenbach. Einige seien wegen Insolvenz wieder verschwunden, heute verschärften die Barbier-Salons mit jungen Kunden die Konkurrenz-Situation. „Auch einige meiner etwa 40 bis 50 Angestellten haben sich selbstständig gemacht. Das freut mich, aber andererseits sind sie auch zu Mitbewerbern geworden“, sagt er.

Europa- und Weltpokale errungen

Stolz rückt Dellenbach drei Trophäen ins SÜDKURIER-Foto. Er hat mit einem Friseurteam 1981 den Europacup in Paris und 1982 dort sowie 1991 in Rom jeweils den Weltcup gewonnen. „Kurzzeitig war das eine gute Werbung. Ich setze aber auch auf Stammkundschaft, schon aus den Anfängen heraus. Da hat es mir geholfen, dass ich in Singen einen großen Bekanntenkreis hatte“, so Dellenbach.

„Ein Frisör muss Haare haben“, bekundet der Figaro süffisant, ohne gegenüber Kollegen, die auf dem Kopf weniger zu bieten haben, despektierlich zu werden. Die blonde Lockenpracht sticht ins Auge. Ein Kunde wollte dasselbe Haupthaar wie Dellenbach haben. In der falschen Annahme, es handle sich um eine Perücke. „Damit kann ich leider nicht dienen. Meine Haare sind echt“, habe er dem verdutzten Mann erklärt. „Mit einer etwas umfunktionierten Damen-Perücke konnte ich ihn doch glücklich machen können“, so Dellenbach.

Mit Dauerwellen blieben die Kundinnen lange aus

Wer erinnert sich heute noch daran? Als die jungen Männer in den 70-er Jahren die Haare lang trugen. Dann folgte bei den Herren ein bis dato völlig neuer Trend: die Dauerwelle. „Das Geschäft florierte. Speziell, als auch die Frauen verstärkt auf die Dauerwelle gesetzt haben, um attraktiv zu wirken“, erzählt Dellenbach. „Erst später mussten wir Frisöre betrübt zur Kenntnis nehmen, dass durch die haltbare Lockenpracht die Kundinnen lange ausblieben, die zuvor in kurzen Abständen ihre Haare haben richten lassen.“

Der Gottschalk der Friseure

Christian Götz führt in Gottmadingen ein Frisörgeschäft. Er erinnert sich gerne an die Zwischenstation beim Salon Dellenbach. „Mein früherer Chef war als Fachmann in Singen populär. Haften bleibt auch, dass er wegen seiner Frisur der Gottschalk unter den Frisören genannt wurde. Außerdem fuhr er gerne schnelle Autos“, blickt Götz süffisant zurück.

Heute arbeitet Dellenbach zusammen mit zwei Frisörinnen in seinem Salon. „Mit diesem kleinen, aber feinen Personal hat das Studio eine Größe, die eine gute Wirtschaftlichkeit hergibt“, sagt er. Seinen Beruf will er noch etliche Jährchen fortsetzen. Schon aus guter Familientradition heraus. Und solange dies die eigene Haarpracht hergibt.