von Karin Zöller

Acht Mädchen und fünf Jungen aus verschiedenen Schulen der Region sind bei einem Vorlesewettbewerb gegeneinander angetreten. Anna Schatz aus Bodman-Ludwigshafen konnte sich mit ihrer Leseleistung gegen die zwölf Konkurrenten durchsetzen: Die Schülerin des Nellenburg-Gymnasiums Stockach überzeugte die Jury vor allem mit Textsicherheit und einem lebendigen Lesevortrag und wurde damit Siegerin des Regionalentscheids Konstanz West.

Die Veranstaltung für Sechstklässler unterschiedlicher Schularten wird seit 1959 vom Börsenverein des deutschen Buchhandels jährlich durchgeführt. Wie schon im Vorjahr, fand der Wettbewerb coronabedingt digital statt. Für die Teilnehmer entfiel daher das Vorlesen vor Publikum.

Stattdessen sollten sie ihre Lesevorträge per Video aufzeichnen und zur Bewertung bei der Jury einreichen. Bewertet wird nicht nur die Lesetechnik, zum Beispiel eine deutliche Aussprache, sinngemäße Betonung sowie Tempo und Lautstärke. Beim Vorlesewettbewerb ist auch wichtig, dass der Vortrag lebendig und nuancenreich ist und dass die Interpretation des Textes zu Inhalt und Atmosphäre des Buches passt.

Die Teilnehmer und was sie gelesen haben Siegerin Anna Schatz vom Nellenburg-Gymnasium Stockach las aus dem Buch „City Crime – Pelzjagd“ in Paris von Andreas Schlüter vor; Belana Dörflinger, Friedrich-Wöhler-Gymnasium Singen, „Damals war es Friedrich“ von Hans Peter Richter; Emil Fischer, Gymnasium Engen, „Die geheime Drachenschule Band 1“ von Emily Skye; Lilith Fischer, Schulverbund Nellenburg Werkreal- und Realschule Stockach, „Skogland“ von Kirsten Boie; Julian Hofer, Schule Schloss Salem Unterstufe, „Bodygard – Die Geisel“ von Chris Bradford; Kimmo Korb, Beethoven-Gemeinschaftsschule Singen, „Gregs Tagebuch 12 – Und tschüss!“ von Jeff Kinney; Jona Laupp, Grund- und Werkrealschule Hilzingen, „Kalle Blomquist“ von Astrid Lindgren; Aisosa Omuemu, Grund- und Werkrealschule Hilzingen, „Eine Geburtstagsparty für Mia“ von Isabella Mohn; Alexander Orel, Ambrosius-Blarer-Gymnasium Schloss Gaienhofen, „City Spies – Gefährlicher Auftrag“ von James Ponti; Leandra Pretli, Ten-Brink-Werkreal- und Realschule Rielasingen-Worblingen, „Max, mein Bruder“ von Sigrid Zeevaert; Lina Schmidt, Anne-Frank-Schulverbund Engen, „Gregs Tagebuch 7 – Dumm gelaufen“ von Jeff Kinney; Aliya Lara Schöll, Weiherbach-Gemeinschaftsschule Mühlingen, „Conni und die Detektive“ von Julia Boehme; Fiona Sophie Zeisberger, Hegau-Gymnasium Singen, „Seawalkers – Wilde Wellen“ von Katja Brandis. Zum Wettbewerb Der Vorlesewettbewerb beginnt jährlich im Oktober in den Schulen und geht weiter auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene, bevor im Sommer der Bundessieger gekürt wird. Laut Veranstalter nehmen jedes Jahr rund 600 000 Schüler aus 7000 Schulen teil.

Zur Siegerin

All das gelang Anna Schatz. Als ihre Lieblingsfächer nennt sie Deutsch, Englisch und Musik. Bei Büchern mag sie am liebsten spannende Geschichten. Für den Wettbewerb hatte sie daher den Titel „City Crime – Pelzjagd in Paris“ von Andreas Schlüter ausgewählt und sorgte mit gekonnt französischem Akzent für die zum Inhalt passende Atmosphäre.

In der Buchreihe geht es um aufregende Abenteuer zweier Geschwister, aber auch um das Kennenlernen verschiedener Städte samt Sehenswürdigkeiten, Kultur und Sprache. Als die Nachricht vom Sieg bei ihr zuhause ankam, war Anna Schatz beim Ski- und Schlittenfahren, erinnert sie sich.

Von ihrer Mutter wurde sie daher telefonisch darüber informiert. „Sie hat sich wahnsinnig über die tollen Neuigkeiten gefreut. Ihr Strahlen kam quasi durchs Telefon“, beschreibt Heike Schatz die Reaktion ihrer Tochter. Beim Lesen tauche Anna richtiggehend in die Geschichten ein und lese Bücher oft in ein bis zwei Tagen durch.

Alle Teilnehmer lesen gerne Geschichten

Für die anderen Wettbewerbsteilnehmer spielt tägliches Lesen ebenfalls eine große Rolle, wie alle gegenüber dem SÜDKURIER betonten. „Vor allem abends im Bett ist es ganz toll, noch ein spannendes Buch zu lesen“, erklärt Lilith Fischer. Auch Lina Schmidt liest vor dem Einschlafen: „Lesen beruhigt mich“, sagt sie und fügt hinzu: „Ich mag es auch sehr, wenn wir in der Schule Bücher lesen und besprechen.“

Ähnlich ergeht es Leandra Pretli, die sich freut, wenn im Deutschunterricht ein Buch gelesen wird: „Das sind dann meine Lieblingsstunden“, betont sie. Auch für Aliya Lara Schöll ist Lesen sehr wichtig. „Ich kann nicht ohne Buch in den Urlaub gehen“, sagt sie. Welch hohen Stellenwert das Lesen für ihn hat, macht Julian Hofer sehr deutlich: „Ohne Bücher wäre das Leben undenkbar“, ist er überzeugt.

Ohne Publikum zu lesen, hat auch seine Tücken

Die Situation allein mit Kamera, ohne Zuhörer, war für die Teilnehmer anfangs offenbar ungewohnt. Etliche erklärten, es habe mehrere Anläufe gebraucht, bis es mit der Videoaufzeichnung geklappt habe. Manchen fehlte die Atmosphäre live vor Publikum des vorangegangenen Schulentscheids.

So fand es Emil Fischer beispielsweise sehr cool, wie seine ganze Klasse ihn dort mit Plakaten unterstützt habe, was ihn beim Regionalentscheid ebenfalls gefreut hätte. „Natürlich wäre es cooler gewesen, persönlich vor der Jury zu lesen“, sagt Lilith Fischer. Die Video-Variante habe jedoch auch Vorteile, da man so oft wie nötig vorlesen und aufzeichnen könne.

„Dadurch war die Aufregung nicht ganz so groß“, sagt Belana Dörflinger. Sie nennt damit einen weiteren positiven Aspekt des Vorlesens ohne Publikum. Eine Erfahrung, die von vielen Teilnehmern bestätigt wurde. Allerdings sei der Wettbewerb aufgrund dessen, dass man nur für sich alleine gelesen habe, nicht so interessant gewesen. Unter anderem, weil man von den anderen Kandidaten nichts mitbekommen habe, bedauert die Schülerin.

Was die Jury sagt

Nach kurzer Buchvorstellung hatten die Teilnehmer drei Minuten Zeit, die Jury mit ihrem Lesevortrag zu überzeugen. Die Juroren Christina Thürmer (Bibliothekarin Stadtbücherei Singen), Maria Hartleb (Buch Greuter Singen, Abteilung Kinder- und Jugendbuch) und Karin Zöller (SÜDKURIER), für die der Wettbewerb ebenfalls kontaktlos ablief, fanden es schade, dass die Veranstaltung nun schon zum zweiten Mal nicht in der Stadtbücherei vor Publikum stattfinden konnte.

Von jedem Jury-Mitglied wurden die Video-Beiträge jeweils gesichtet und bewertet, bevor alle online im Rahmen eines Zoom-Meetings die Punktevergabe besprachen und gemeinsam den Sieger bestimmten. „Ich fand es sehr spannend. Es hat großen Spaß gemacht“, sagt Maria Hartleb über ihr erstmaliges Mitwirken in der Jury des Vorlesewettbewerbs.

Die Themenwahl Beim Vorlesewettbewerb lasen 13 Teilnehmer aus selbst ausgewählten Büchern vor. Oft ging es um spannende Abenteuergeschichten. Es wurde aber auch aus unterhaltsamen, humorvollen Büchern vorgelesen. Ebenso waren ernstere Themen wie Sterben, Tod sowie Nationalsozialismus dabei, was beim Wettbewerb sonst eher selten vorkommt.

Vor allem habe sie bemerkt, wie viel Mühe sich die Kandidaten gegeben hätten. Christina Thürmer, die mit ihrer Kollegin Petra Petersen für die Organisation der Veranstaltung zuständig ist, zeigte sich von der großen Resonanz positiv überrascht: „Ich habe mich sehr gefreut, dass trotz Corona-Bedingungen so viele Schulen mitgemacht haben“, betont sie.

Die Belohnung

Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde und als Buchgeschenk „Das Universum ist verdammt groß und super mystisch“ von Lisa Krusche. Siegerin Anna Schatz wurde mit einem zweiten Buchgeschenk – „Calypsos Irrfahrt“ von Cornelia Franz – belohnt. Vor allem aber gab es für sie die Weiterleitung in die nächste Runde des Wettbewerbs. Für sie geht es zum Bezirksentscheid.