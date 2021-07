Mit einer Überraschung endete die Literaturreihe Erzählzeit ohne Grenzen auf der Open-air-Bühne des Kulturzentrums Gems. Nicht, weil die Abschlussveranstaltung diesmal nicht in der Stadthalle war, sondern weil neben der Wiener Autorin Stefanie Sargnagel auch noch Rana Farahani alias Fauna auf die Bühne kam.

Die DJane, ebenfalls aus Wien, unterstützte Sargnagel mit Techno-Rhythmen und passenden Textpassagen – etwa von Georg Kreisler – samt Verzerrungen: eine angenehme Überraschung, die auch ein jüngeres Publikum ansprach.

Rebellinnen im spießigen Wiener Stadtteil

Zum ersten Mal hat Sargnagel, Jahrgang 1986, Ende 2020 einen Roman veröffentlicht. Bis dahin hatte sie nur ganz kurze Texte geschrieben, etwa ihre als „Statusmeldungen“ erschienenen Facebook-Einträge. In dem Roman „Dicht – Aufzeichnungen einer Tagediebin“ verarbeitet sie ihre eigene Jugend.

Sie erzählt von ihrer Freundin Sarah und der gemeinsamen Freundin Nicole, „eine intrigante Psychopatin“, die sie eigentlich für einen unerträglichen Menschen hielten. Die Erlebnisse ihrer Clique spielen sich in einem spießigen Bezirk in Wien ab. Sie habe in ihrer Schulzeit nur mit Intellektuellen-Kindern zu tun gehabt. Dafür habe sie als Arbeiterkind viel besser fluchen können. Sie war stolz auf ihren sozialen Hintergrund.

„Im Buch wird viel über Schule geschimpft“, entschuldigt Sargnagel sich schon fast. Aber ihre Clique habe dennoch viel Spaß gehabt. Und daran haben die Zuhörer keinen Zweifel. Einmal wollte sie mit Sarah eine Laufveranstaltung, die von Nestlé gesponsert wurde, boykottieren: „Wir wollten so langsam wie möglich laufen und erst im Dunkeln ankommen.“

Amsterdam ohne Partystimmung

Viel geht es im Buch auch um Kiffen. Da darf natürlich eine Fahrt nach Amsterdam nicht fehlen. „Ich habe nie wieder so viele alternative Jugendliche und so wenig Partystimmung erlebt“, so Sargnagel. Schließlich beschreibt sie ihren Trip nach dem Genuss psychedelisch wirkender hawaiianischer Pilze. Und DJane Fauna liefert passende Techno-Klänge.