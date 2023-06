Bis zum 100-Jährigen mag Heimleiter Jürgen Napel nicht warten. Seit beinahe 30 Jahren leitet er das Singener Kinderheim Peter und Paul, das vor 95 Jahren gegründet wurde. Mit einem feierlichen Straßenfest soll an die lange, von vielen Veränderungen geprägte Geschichte erinnert werden.

Der Blick in die Chronik beginnt 1928. Damals wird ein Waisenhaus in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde Peter und Paul auf Initiative von Pfarrer August Ruf gemeinsam mit dem katholischen Fürsorgeverein für Frauen, Mädchen und Kinder – dem heutigen Sozialdienst katholischer Frauen – gegründet. Schwestern aus Hegne, die zum Orden der Barmherzigen Schwestern des Heiligen Kreuzes gehören, übernehmen die Leitung. „Grundlage war das Wort des Begründers der Barmherzigen Schwestern, Pater Theodosius: Was Bedürfnis der Zeit, ist der Wille Gottes“, erklärt Napel. Und er weiß, dass sich die Bedürfnisse mit der Zeit sehr gewandelt haben.

Seit 1950 ausdrücklich für Kinder

Aus dem Herz-Jesu-Heim für hilfsbedürftige Kinder, Mädchen und Frauen wurde 1937 das Gemeindeheim Peter und Paul, das damals in der heutigen Schwarzwaldstraße angesiedelt war. Nach immer stärkerer Belegungsveränderung sei die Einrichtung 1950 ausdrücklich zum Kinderheim geworden. 19 Jahre später folgte der Umzug in den bis heute genutzten Neubau an der Weiherstraße.

In eben diesem Gebäude laufen die Vorbereitungen für das Fest auf Hochtouren. Am Sonntag, 2. Juli, verwandelt sich die Weiherstraße in eine kleine Festmeile, wo sich Groß und Klein begegnen können. Die Straße ist dann komplett gesperrt, wie Heimleiter Jürgen Napel mit seiner Stellvertreterin Nicole Römer, die das Fest federführend organisiert, ankündigt.

Buntes Programm zum Straßenfest Der Festtag am Sonntag, 2. Juli, beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst zum Patrozinium in St. Peter und Paul mit Beteiligung des Kinderchors und Kirchenchors. Ab 12 Uhr startet das Fest rund ums Kinderheim in der Weiherstraße. Auf der Straße und im Haus gibt es im 30-Minuten-Takt verschiedene Vorführungen, auch von Freunden des Kinderheimes. Mit dabei sind ein Zauberer, die Einradgruppe Heudorf und Tanzschule Tanzwerk95 aus Gottmadingen. Außerdem gibt es Mitmachangebote für die Kinder wie Hüpfburg, Trampolin, Kettcar-Parcours, eine große Kletterwand und reichlich freies Spielmaterial. An Informationstafeln und bei den Mitarbeitern können sich die Besucher über die Arbeit des Kinderheims informieren. (sgr) Weitere Aufgaben Neben stationären Plätzen biete das Heim ein breites Spektrum an weiteren Jugendhilfeformen an. Neben der Kernaufgabe, der Betreuung der Kinder im Heim, arbeiten die 52 Mitarbeiter auch in der sozialen Gruppenarbeit in der Schiller- und Waldeck-Schule sowie dem Bildungszentrum Engen und in der Timeout School. Die Timeout School (TOS) wurde im November 2014 gegründet und richtet sich an Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse aus Singen, die eine Schuldistanz aufgebaut haben oder davon bedroht sind. Hier arbeiten die Mitarbeiter eng mit den Singener Schulen zusammen, um möglichst frühzeitig der Schuldistanz entgegenzuwirken. In diesem Bereich ist Nicole Römer zuständig. Im Nachbargebäude, dem Haus Ulrika, ist heute ein Kinderhaus mit rund 40 Plätzen für Kinder ab drei Jahre.

Als Kinderheim in Trägerschaft einer Kirchengemeinde liege die Motivation der 52 Mitarbeiter, die hier in der Erziehungshilfe tätig sind, im Beispiel Jesu. Denn Jesus stelle ein Kind in die Mitte. Kinderrechte, Kinderschutz und das kirchliche Präventionskonzept zum grenzachtenden Umgang seien daher wichtige Anliegen für die Mitarbeiter. Das Motto liegt in den drei Bausteinen beraten, begleiten und betreuen.

Vom Zivi zum Heimleiter

Jürgen Napel ist im Kinderheim schon lange verwurzelt. „Ich kam im Jahre 1986 als erster Zivildienstleistender ins Kinderheim“, erzählt der 60-Jährige, der vor dem Zivildienst schon ein Sozialpädagogikstudium in Esslingen abgeschlossen hatte. Bis 1994 wurde das Kinderheim von Ordensschwestern geleitet, dann übernahm Napel. Seine Stellvertreterin Nicole Römer kam im Jahre 2009 zunächst als Integrationsfachkraft ins Heim.

Manchmal bitten auch Eltern um Hilfe

Auf die Frage, warum Kinder und Jugendliche ins Kinderheim kommen, antwortet Jürgen Napel: „Weil sie mehr Erziehung brauchen, als ihre Eltern geben können“. Heute leben 16 Kinder und Jugendliche im Kinderheim. Manchmal kämen auch Eltern oder die Kinder selbst auf das Heim wegen einer Unterbringung zu, so Napel. „Die Kinder bleiben so lange, wie die Hilfe gebraucht wird. Das Ziel ist immer die Rückführung in die Herkunftsfamilie“, sagt Napel.

Die Basisfinanzierung laufe über Entgelte, die mit dem Kreisjugendamt verhandelt werden. Da aber nicht alles übernommen wird, ist das Kinderheim von je her auf Spenden angewiesen. Manchmal verstehe er die Regeln selbst nicht, sagt Napel. So werde ein eintägiger Schulausflug nicht über die Entgelte finanziert, ein mehrtägiger aber schon.

Spenden helfen, den Alltag zu meistern

Jedenfalls ist das Kinderheim froh über die vielen Spenden, sei es durch Aktionen wie das jährliche Konzert des Musikhauses Assfalg oder die Spenden, die im Kuttelclub zusammenkommen. Für die Tombola sind auch wieder Preise gespendet worden, denn der Freundeskreis des Kinderheims ist groß. Die Spendengelder fließen in die alltägliche Arbeit.

Doch die soll zur Geburtstagsfeier etwas in den Hintergrund treten, denn dann wird gemeinsam gefeiert. Und dafür wünscht sich Nicole Römer vor allem eines: „Dass alle Besucher beim Fest am Sonntag einen schönen Tag bei uns verbringen.“ Auf die Unterstützung der Stadtverwaltung dürfen die Organisatoren des Kinderheims dabei auch zählen. „Es ist gute Arbeit, die im Kinderheim seit vielen Jahren geleistet wird“, lobte Oberbürgermeister Bernd Häusler in der Vergangenheit. Tradition sei es, dass Bauhofmitarbeiter für die Sperrung der Straße und die Beschilderung sorgen – als Geschenk der Stadt zum Fest.

Wer die Einrichtung unterstützen möchte: Das Spendenkonto bei der Sparkasse Hegau-Bodensee hat die IBAN DE59 69250035 0003091030; BIC SOLADES1SNG. Mehr Informationen im Internet unter www.kinderheim-singen.de