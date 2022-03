Die gut bestückten Tische im Gemeindesaal der Liebfrauenkirche luden zum Stöbern. „Wir haben viele schöne Sachen“, zeigte Annette Gruber von der Kita St. Lucia auf ein Sammelsurium an Haushaltswaren, Dekorationsartikeln, Kleidung, Spiele und Kinderbücher. Zum zehnjährigen Bestehen der Familienberatung an Kindertageseinrichtungen der Stadt luden Mitarbeiterinnen der Kitas Bon Bosco und St. Lucia zu einem Flohmarkt im Gemeindesaal der Liebfrauenkirche. Wer Sachen abgegeben hatte, konnte dafür etwas mitnehmen. Was die Frauen aber nicht so genau nahmen, denn das Angebot stand allen offen.

Angesprochen fühlte sich auch eine 97-jährige Dame, die mit ihrem Rollator eine Tasche voll gut erhaltener und ganz besonderer Kleidung gebracht hatte. „Man konnte spüren, wie glücklich sie war, die Sachen hier abgeben zu können“, freute sich Clarisse Zintel von der Kita Don Bosco. Sie hatte mit Annette Gruber den Flohmarkt organisiert.

Die Nachfrage ist groß

Auch in den Kitas bestand die Möglichkeit, Sachen einzutauschen. „Da geht alles weg, sogar eine Nähmaschine und ein Fernseher wurden schon abgegeben“, erzählte Annette Gruber. „Hier haben wir nur Kleidung für Erwachsene, mit Kinderkleidung sind wir immer gut bestückt, da stehen oft Kartons und Säcke voll vor der Tür“, ergänzte Clarisse Zintel. Alles gehe weg, auch eine Nähmaschine und ein Fernseher sei schon dabei gewesen.

Flohmarkt soll auch Flüchtlingen helfen

Eine Besucherin war erstaunt über das Angebot, sie hatte mehr gefunden als erwartet. Der achtjährige Benjamin entdeckte ein Mikroskop und einen Metallbaukasten, auch Annabell und ihre Mutter Meike Flemming wurden fündig: „Annabell wünscht sich einen Hamster, hier haben wir einen Hamsterkäfig gefunden“, freuten sich beide. Geld für die Ware wollten die Frauen nicht. Sie sammelten aber Spenden für Flüchtlinge aus der Ukraine, die in den Landkreis Konstanz kommen. „Es wird unsere Aufgabe sein, die Familien zu begleiten und zu unterstützen“, weiß Clarisse Zintel aus den Jahren zuvor, dass die Flüchtlingswelle auch auf die Kitas zukommt.