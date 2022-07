von Elisabeth Stauder

Der Sportverein der Hundefreunde Singen und Umgebung feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Deshalb lädt er am Sonntag zu einem Tag der offenen Tür auf das Vereinsgelände in der Remishof Straße in Singen ein. Als der Verein im Jahr 1922 gegründet wurde, war das Ziel die Förderung der Reinzucht sämtlicher Hunderassen.

Arbeits- und Lastentiere

Der Vereinschronik ist zu entnehmen, dass Hunde in Singen zuvor als Arbeits- und Lastentiere dienten. Sie wurden zum Ausfahren von Milch oder zum Transport des Fleisches vom Schlachthaus zu den Metzgereien genutzt. Auch als Kettenhunde fristeten viele Hunde ein trauriges Dasein.

Bettina Schott (links) trainiert mit Hund Bobby und Uschi Hornung Agility.

Wegen des Zweiten Weltkriegs fand die letzte Jahreshauptversammlung des Vereins am 7. März 1943 statt. Nach dem Krieg war zuerst alle Vereinstätigkeit untersagt. Die Ausbildung eines Schäferhundes für einen Offizier der französischen Besatzungsmacht half dem Verein, im Juli 1946 eine vorläufige Genehmigung und im Januar 1947 die endgültige Genehmigung zur Vereinsgründung zu bekommen.

Das Programm Der Tag der offenen Tür am Sonntag, 10. Juli, findet auf dem Gelände des Sportvereins der Hundefreunde Singen und Umgebung, Remishofstraße 155, statt. Begrüßung ist um 10 Uhr. Um 10.30 Uhr folgt ein Gottesdienst mit Hundesegnung. Ab 11 Uhr stehen Vorführungen zu Welpen/Junghunden, Erziehungskursen, Agility, Rettungshundestaffel und Rally-Obedience auf dem Programm. Um 15.30 Uhr folgt ein Hunderennen für Jedermann, um 16.15 Uhr eine Rassehunde-Präsentation.

Durch die Ausbildung seines Schäferhundes konnte ein Förderer gefunden werden, der es ermöglichte, eine Wiese zu kaufen, welche Teil des Vereinsgeländes ist. In Eigenleistung entstand in den Jahren 1956 und 1957 das Vereinsheim. Mittlerweile ist das gesamte Gelände Eigentum der Stadt, die es dem Verein pachtfrei überlässt.

Breitensport seit dem Jahr 1981

Die Angebote der Hundefreunde Singen und Umgebung haben sich zwischenzeitlich vergrößert: bis zum Jahr 1981 beschränkten sie sich auf die Ausbildung von Schutzhunden. Durch die Einführung des Breitensports war es dann auch für kleinere Hunde, die nicht zum Schutzdienst geeignet waren, möglich, am Hundesport teilzunehmen.

Seit dem Jahr 1995 wird die Sportart Agility, seit 2012 Obedience und Rally-Obedience sowie seit dem Jahr 2020 Hoopers, eine Hundesportart, bei der ebenso wie bei Agility ein Hindernisparcours bewältigt werden muss, angeboten. Wichtig ist dem Verein auch die Welpen- und Junghundeausbildung. „Die Welpen im Alter von acht bis zwanzig Wochen lernen auf spielerische Art und Weise die ersten Gehorsamsübungen“ erzählt Elisabeth Kühn, die mehr als 40 Jahre im Verein ist, davon 38 Jahre als stellvertretende Vorsitzende.

Den Junghunden im Alter von 5 bis 14 Monaten werden unter anderem die Übungen Sitz, Platz, Steh und bei Fuß gehen und das Ablegen beigebracht. „Durch die beiden Ausbildungen erfahren die Hunde eine umweltbewusste Erziehung und Sozialisierung. Sie werden dadurch alltagstauglich,“ ergänzt Kühn. Diese Ausbildungen können auch von Nichtmitgliedern als Kurs gebucht werden.

Heutzutage Familienmitglieder

Im Jahre 2019 übernahm Uschi Hornung aus Radolfzell, seit 22 Jahren Trainerin beim Verein, das Amt der Ersten Vorsitzenden von Susanne Ploberger. Diese hatte dem Verein 20 Jahre lang vorgestanden. Hornung macht deutlich, dass sich der Stellenwert der Hunde geändert habe. Früher seien Hunde in ihrem Verein zum Schutzdienst erzogen worden, heutzutage seien sie Familienmitglieder. Der Singener Verein hat zurzeit 60 Mitglieder, die unter anderem auch aus Tuttlingen, Donaueschingen, Jestetten und Stockach kommen.