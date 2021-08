von Nicola Westphal

Frau Rehling, was bedeutet Ihnen ehrenamtliche Arbeit?

Das ist eine gute Frage. (lacht) Ich finde es einfach wichtig, sich irgendwo sozial zu engagieren, wenn es einem selbst gut geht. Dabei ist es unerheblich, ob das für den Staat, für die Gesellschaft oder in seinem persönlichen Umfeld ist. Sicherlich bin ich da sehr von meinem Elternhaus geprägt, das mir das so vorgelebt hat.

Und wie kam es dazu, dass Sie sich – mittlerweile schon seit Jahrzehnten -für die AWO engagieren?

Mein Vater war politisch aktiv in der SPD und Mitglied im Ortschaftsrat von Singen-Schlatt. Die AWO und SPD stehen sich nahe und so kam es, dass ich schon als Kind mit der Arbeiterwohlfahrt in Kontakt kam. Ich habe an mindestens fünf AWO-Jugendfreizeiten teilgenommen. Später, als ich so 17 oder 18 war, wurde ich gefragt, ob ich als Betreuerin eine Jugendfreizeit begleiten würde. Ich bin aber irgendwie nicht dabeigeblieben, weil die Organisationsstrukturen damals noch ganz anders waren. In den 90ern wurde ich dann aktiv von einem Vorstandsmitarbeiter der AWO angefragt, ob ich mich nicht mit in die Arbeit einbringen möchte. So wurde ich erst als Beisitzerin in den Vorstand gewählt und seit dem Jahr 1994 bin ich Vorstandsvorsitzende.

Was ist Ihre Hauptaufgabe beim AWO Ortsverein Singen.

Der Ortsverein Singen hat keine hauptberuflichen, sondern ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Meine Aufgabe ist es, den Verein nach Außen hin zu vertreten, rechtliches abzuklären, zu schauen, dass er gemäß der Satzung geführt wird, regelmäßig Mitgliederversammlungen abzuhalten. Ich versuche dabei, neue Impulse zu geben, Ideen einzubringen, diese umzusetzen. Wobei auch immer sehr viele Ideen aus dem Kollegenkreis kommen. Aber ich unterstütze sie, wenn es darum geht, die Dinge umzusetzen und nach Außen zur tragen.

Über den Zeitaufwand für das Ehrenamt sollten man dann besser nicht nachdenken, oder?

Ja, das stimmt. Es kommt einiges zusammen, aber ich organisiere gerne vieles selbst und auf kurzen Wegen.

Sie sind gerade in der Seniorenarbeit aktiv. Wie haben Sie die Corona Zeit erlebt?

Die Corona bedingte Pause war gerade für ältere Menschen schwierig. Viele von ihnen haben sich gemeldet und nachgefragt, wann endlich wieder Veranstaltungen oder Tagesfahrten stattfinden können. Zufällig habe ich von einer tollen Aktion der AWO Württemberg erfahren, die Briefe als Mitgliederwerbung verschickt hat, in denen ein Tütchen Blumensamen war. Die Idee fand ich ganz toll und habe Sie für unsere Senioren übernommen. Wir konnten per Post mit ihnen in Kontakt bleiben und mit dem „Blumengruß“ erfreuen.

Außerdem habe ich dabei auch den ökologischen Aspekt gesehen. Wir haben keine Hybridsorten, sondern Samen aus alten, kaum noch vorhandenen Gemüse- und Blumensaaten verschickt, die zudem noch bienenfreundlich sind. Das passte gut zu der Singener Aktion „Bee-Deal“, eine Initiative für blütenbesuchende Insekten und biologische Vielfalt. Dass wir auf unsere Briefe so viele schöne Rückmeldungen bekommen haben, hat uns dann wirklich gefreut.

Kommen wir noch einmal auf die Seniorenfahrten zurück, die aufgrund von Corona lange nicht stattfinden durften. Wie sieht die aktuelle Planung aus?

Anfang September dieses Jahres wollen wir wieder vorsichtig planen. Allerdings müssen wir abwarten, wie sich die Fallzahlen entwickeln. Steigen sie und die Bestimmungen werden wieder verschärft, ist die Veranstaltung finanziell nicht tragbar. Wir haben einen Bus gemietet, jedoch mit der Option auf Storno. Ich denke, egal, wohin der Ausflug geht, für die Senioren ist es das Wichtigste, dass sie überhaupt mal wieder was unternehmen, mit anderen im Gespräch sind und nicht vereinsamen.

Ein Teilgebiet Ihrer Arbeit ist die Antragsberatung. Wer kommt zu Ihnen?

Vorwiegend Personen, die das Arbeitslosengeld II beziehen. Gerade auch für Menschen mit Migrationshintergrund ist das Ausfüllen der Formulare schwierig. Daher haben wir im Jahr 2009 die Antragsberatung ins Leben gerufen. Seit beim AWO-Kreisverband am Heinrich-Weber-Platz das Arbeitslosenzentrum eingerichtet wurde, wird diese Hilfe dort von hauptamtlichen Mitarbeitern angeboten. Aufgrund der großen Nachfrage unterstützt der Ortsverein jedoch diese weiterhin mit zwei ehrenamtlichen Mitarbeitern. Wegen der Corona Situation findet aktuell das Angebot nur noch nach Terminvereinbarung statt.

2013 haben Sie den „Brillenfond“ gegründet. Wie hat sich dieser entwickelt?

Im Jobcenter kam oft die Frage: „Ich benötige eine Brille, bekomme ich dafür finanzielle Unterstützung?“ Die Mitarbeiter des Jobcenters mussten diese Frage ablehnen. Die AWO wollte helfen, jedoch dabei nicht nur Geld sammeln und ausschütten, sondern hat auch auf politischer Ebene versucht, eine Änderung herbeizuführen. Daher sind wir über das nächsthöhere Gremium, den Bezirksverband Baden gegangen, mit der Bitte, Druck auf die Regierung auszuüben.

Ein bisschen konnte erreicht werden, in geringem Umfang gibt es auch wieder Zuschüsse bei den Krankenkassen und das Jobcenter kann gegebenenfalls ein Darlehen gewähren. Die Intention der AWO war, keine alten Brillen an Bedürftige zu vergeben, denn das finde ich in Punkte Menschenwürde fragwürdig. Zudem bräuchten wir dazu einen Fachmann mit entsprechenden Geräten, der die Brillen prüft und anpasst. Schließlich sollen durch das Tragen von Brillen mit falschen Sehstärken nicht noch größere gesundheitliche Probleme entstehen.

Wir haben als Verein relativ gut gewirtschaftet und konnten eine finanzielle Grundlage für den Brillenfond legen. Firmen, Banken und Sparkassen, die wir direkt ansprachen, haben sich auch mit eingebracht und so konnten wir den Fond aufstocken. Nach Preisvergleichen pflegen wir nun mit einigen lokalen, inhabergeführten Optikern eine tolle Zusammenarbeit. Infos und Antragsformulare dazu gibt es im Übrigen auf unserer Homepage

Jüngst wurden Sie für weitere vier Jahre als Vorstand gewählt. Was wünschen Sie sich, wobei können Sie noch Unterstützung gebrauchen?

Hm, darüber muss ich in der Tat einen Moment nachdenken. Um das Thema Brillenfond noch einmal aufzugreifen, ja, in der Tat würden wir uns über finanzielle Unterstützung – sprich Spenden freuen. Davon abgesehen können wir ehrenamtliche Hilfe gebrauchen, auch Hilfe, die wir nicht permanent, sondern nur bei Bedarf in Anspruch nehmen können. Allem voran wünsche ich mir, dass wir den Seniorennachmittag, den es früher einmal gab, wieder anbieten könnten. Und dazu brauchen wir eine sehr engagierte, hemdsärmelige Person, die es sich zutraut, die Veranstaltung aufzubauen und vierzehntätig zu organisieren. Das wäre wunderbar!