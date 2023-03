Das neue Programm der Volkshochschule (VHS) des Landkreises Konstanz startet am 1. April unter dem Motto „Raus aus dem Trott“. Mit den Angeboten wollen die Macher den Menschen Mut machen, mal etwas Neues zu wagen.

„Mich hat das Motto „Raus aus dem Trott“ gleich angesprochen, denn nach der Corona-Pandemie wollen die Leute einfach mal wieder raus“, sagt Singens Bürgermeisterin Ute Seifried beim Mediengespräch. Von den 1000 Angeboten im neuen Trimester finden 190 online statt, so die Leiterin der VHS, Nikola Ferling.

Sport, Rundgänge, Vorträge

Die neue VHS-Post zeigt passend zum Motto ein Foto des Lauftrainers Mario Mehmel, der in Konstanz nicht nur Lauftraining anbietet, sondern auch eine orthopädische Knieschule. „Den Kurs Knieschule kenne ich aus eigener Erfahrung“, verrät Nikola Ferling. Sie weist aber auch auf zwei besondere Exkursionen hin. So wird der Stockacher Bürgermeister Rainer Stolz, der bekanntlich in den Ruhestand geht, am 8. Mai einen Abschiedsstadtrundgang durch Stockach machen. Und der Singener Oberbürgermeister Bernd Häusler bietet am 5. Mai einen Stadtrundgang an.

Besondere Angebote der VHS Besondere Höhepunkte im Programm sind: „Wie geht es weiter in Russlands Ukrainekrieg?“ – Vortrag am Dienstag, 23. Mai von 19.30 bis 21 Uhr mit Ulrich Schmid (Slawist und Osteuropahistoriker) in der VHS Konstanz. „Von der Passion zum zweiten Standbein“ – Geld verdienen mit einem digitalen Produkt: Kurs (12 Mal) ab dem 26. April, jeweils 19 bis 21.30 Uhr, das 1. Und letzte Mal in Konstanz, ansonsten online. Kräuterführung bei Herba Floralis in Mahlspüren im Hegau am 23. Juni sowie 7. Juli, jeweils von 16 bis 18 Uhr mit Eva Maria Walle. Anmeldung und Informationen: www.vhs-landkreis-konstanz.de

Die offizielle Auftaktveranstaltung mit der Autorin und Journalistin Gabriele von Arnim am 3. Mai im Konstanzer Kulturzentrum wird per Livestream übertragen. Die Autorin spricht mit Judith Zwick über das Thema „Das Leben ist ein vorübergehender Zustand“. Die Auswirkungen der Klimakrise auf unsere Gesundheit thematisiert ein Abend mit der Klimaschutzmanagerin Johanna Volz am Montag, 8. Mai im Treffpunkt Horizont in Singen.

Singen „Falsch verstandene Toleranz ermöglicht Radikalisierung“ – Ahmad Mansour warnt vor politischem Islam Das könnte Sie auch interessieren

Im Bereich der Sprachen bietet die VHS auch Kurse für Dänisch, Polnisch oder Rumänisch an – Sprachen, die woanders eher selten angeboten werden, so Ferling. Ein Online-Kurs für französische Konversation mit Stefanie Reiber-Roure findet ab dem 21. April, statt. Wer Französisch für die Reise lernen will, kann dies bei dieser Kursleiterin ab dem 17. Juni, in Singen auf einen Urlaub in Frankreich vorbereiten.

Doch auch für Italienisch, Spanisch, Neugriechisch, Portugiesisch oder Türkisch gibt es spezielle Reise-Vorbereitungskurse. Ein Einstiegskurs für Ukrainisch findet ab dem 11. April in Konstanz statt. Insgesamt hat die VHS 20 verschiedene Sprachen im Angebot.

44 Integrationskurse laufen

Eine große Herausforderung sind nach wie vor die Integrationskurse, vor allem auch organisatorisch. „Zur Zeit laufen 44 Integrationskurse, davon 17 beziehungsweise 18 in Konstanz und Singen“, sagt Nikola Ferling. Prüfungen vom Level A1 bis B2 (Klassifizierung nach dem Europäischen Referenzrahmen) sind bei diesen Kursen möglich. Allgemeine Integrationskurse werden am meisten nachgefragt, während die Nachfrage bei Alphabetisierungskursen zurzeit rückläufig ist.

Singen Von Insekten, die über Leichen gehen Das könnte Sie auch interessieren

Die Umstellung auf Trimester und das kurzfristige Reagieren auf Trends bei den Kursangeboten lässt die VHS zuversichtlich in die Zukunft blicken. „Wir haben alles gut im Griff, auch in punkto Finanzen“, sagt Nikola Ferling im Blick auf die Bilanz für das Jahr 2022. Mit der Unterstützung durch die Kommunen könne die VHS gut arbeiten.

Der Pool an Lehrkräften umfasst zwischen 500 und 600 pro Jahr. „Es hat sich auch ausgezahlt, neue Angebote zu entwickeln“, so Ferling. Neben den vier Hauptstellen in Singen, Konstanz, Stockach und Radolfzell hat die VHS im Landkreis noch 28 Außenstellen, wo ebenfalls – bei Bedarf und passenden Räumlichkeiten – zum Beispiel Sprachkurse angeboten werden.