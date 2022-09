„Ziele erreichen“ – unter diesem Motto steht das neue Trimester-Programm der Volkshochschule (VHS) des Landkreises Konstanz. Bis Ende des Jahres bietet die VHS insgesamt 1200 Veranstaltungen, davon mehr als ein Drittel online an.

Teilnehmer von Vorträgen oder anderen Veranstaltungen der VHS haben diese Tage bereits Post bekommen. Es ist mittlerweile die achte Ausgabe der VHS-Post, mit dem auf interessante Angebote hingewiesen wird. Seit der Corona-Pandemie ist die VHS von dem früher gedruckten dicken Programmheft weggerückt und dabei wird es auch bleiben, so VHS-Chefin Nicola Ferling.

Konstanz Beispiel Volkshochschule: Wie das Virus eine Bildungseinrichtung angreift Das könnte Sie auch interessieren

Der Fokus lag bei der Medienkonferenz zur Vorstellung des neuen Programms ganz klar auf der Sprache, speziell Englisch. Mit dabei waren neben Bürgermeisterin Ute Seifried und Nicola Ferling auch Ingo Bussmann, Lehrer an der Zeppelin-Realschule.

Manche Schüler lernen besonders fleißig

Bussmann leitet die dortige Arbeitsgemeinschaft zur Vorbereitung auf die Prüfung zur Erlangung des Cambridge Zertifikat PET (Preliminary English Test), das dem Niveau B1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens entspricht. Bereits seit 2003 arbeitet die Realschule mit der VHS in diesem Punkt zusammen. „Das Zertifikat bringt den Schülern Vorteile bei Bewerbungen an weiterführenden Schulen oder für eine Ausbildung oder Praktikum“, weiß Ingo Bussmann. Manche der Schüler sind so fleißig bei der Sache, dass sie bei der Prüfung, die über die VHS organisiert wird, sogar das Level B2 schaffen.

Singen Zwölf Schüler der Zeppelin-Realschule Singen bestehen Prüfungen für PET-Zertifikat Das könnte Sie auch interessieren

Die VHS des Landkreises Konstanz ist das einzige Testzentrum für Cambridge-Prüfungen, erklärt Nicola Ferling. In diesem Jahr haben bislang 78 Prüflinge eine Prüfung für ein Cambridge-Zertifikat abgelegt, welches bei Bestehen ein Leben lang gültig ist. Am 8. November startet übrigens der nächste Online-Kurs für dieses Cambridge Advanced Certificate (CAD) für Schüler und Studierende in einer kleinen Gruppe mit maximal acht Teilnehmern.

Deutschkurse bleiben wichtig

Auch im Bereich Deutsch und Integration bietet die VHS zahlreiche Kurse an und ist berechtigt, Goethe-Prüfungen oder Einbürgerungstests durchzuführen. „Die Deutschkurse bleiben weiterhin wichtig, denn wir bekommen voraussichtlich bis zum Jahresende monatlich über 400 neue Flüchtlinge im Landkreis, nicht nur aus der Ukraine“, sagt Ute Seifried.

Die VHS Die VHS Konstanz-Singen wurde im September 1971 gegründet. 1972 kam Stockach hinzu, 2016 Radolfzell. 1200 Veranstaltungen, davon mehr als ein Drittel online, werden in diesem Trimester bis Ende Dezember angeboten. Freie Plätze gibt es in der Abendrealschule. Mehr Info im Internet unter www.vhs-landkreis-konstanz.de Besondere Vorträge In der Reihe „Wissenswert“ der Vortragsgemeinschaft Singen kommen am Donnerstag, 15. September, um 20 Uhr Amed Sherwan und Katrine Hoop zum Thema „Allah sei Dank bin ich Atheist“ in die Stadthalle. Gemeinsam mit der Singener Kriminalprävention wird Ahmad Mansour zum Thema „Operation Allah – Wie der politische Islam unsere Demokratie unterwandern will“ am Montag, 10. Oktober, um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses erwartet.

Neben den Deutsch-Prüfungen auf den verschiedenen Sprachniveaus besteht für Besucher eines Integrationskurses die Möglichkeit, sich für die Prüfung „Leben in Deutschland“ Kenntnisse über die Rechts- und Gesellschaftsordnung und die Lebensverhältnisse anzueignen und bekommen damit den Nachweis eines vollständigen Besuches des Integrationskurses.

Angebote für Einheimische und Zugewanderte

Im Bereich „Beruf und Karriere“ bietet die VHS auch die Möglichkeit, anerkannte Zertifikate der IHK und „Xpert Business“ zu erwerben. Kombinationen aus 23 Modulen führen zu Abschlüssen wie Finanzbuchhalterin oder Managerin Betriebswirtschaft.

„Wir haben für alle, die Prüfungsangst haben, auch noch einen passenden Kurs“, erwähnt Nicola Ferling. Hier vermittelt der Kurs Progressive Muskelentspannung am 28. September vormittags eine einfache, aber wirksame Entspannungsmethode zum gezielten Stressabbau.

Kreis Konstanz Volkshochschulen Waldshut, Konstanz und Schopfheim starten ein digitales Pilotprojekt Das könnte Sie auch interessieren

Die VHS macht übrigens beim Projekt „OnRhein“ mit. Hier entwickeln die Volkshochschulen der Region Hochrhein die Onrhein-VHS als digitales Lernzentrum für zahlreiche neue Online-Formate für die Landkreise Konstanz, Waldshut und Lörrach. OnRhein ist ein Pilotprojekt im Rahmen der Weiterbildungsoffensive „Weiter.mit.Bildung@bw“ der Landesregierung Baden-Württembergs. Mithilfe der Förderung durch das Kultusministerium wirken die Volkshochschulen damit an der digitalen Zukunft mit.

Mehr Infos zum Online-Projekt unter www.onrhein-vhs.de