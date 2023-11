Der alte Vorstand ist auch der neue – in der Mitgliederversammlung der Volksbühne wurden Angelika Berner-Assfalg als Vorsitzende, Stephan Glunk als ihr Stellvertreter, Matthias Denzel als Kassierer und Magdalena Steinebach als Schriftführerin in ihren Ämtern bestätigt. Einstimmig wiedergewählt wurden auch die Beisitzer Gerhard Bumiller und Walter Möll.

Roland Frank, Leiter der städtischen KTS (Kultur und Tagung Singen), lobte den aktiven Vorstand und dankte für das einvernehmliche Miteinander. Wie alle Kulturbetriebe hat auch die Volksbühne die Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Berner-Assfalg berichtete, dass die Zahlen der Besucher wie auch der Abonnenten, mit Ausnahme des Komödienrings, seit Jahren rückläufig seien. 2022/23 verzeichnete der Verein insgesamt 2095 Besucher, die Zahl der Abonnenten liegt aktuell bei 107. „Neben der demografischen Entwicklung steht heute der Wunsch nach Flexibilität und Spontanität immer mehr im Vordergrund“, so Berner-Assfalg. Sie wies darauf hin, dass der Verein seit der vergangenen Saison die Tarife Kombi 4 und Kombi 6 anbiete. Damit könnten Besucher ringübergreifend vier beziehungsweise sechs Veranstaltungen heraussuchen und auf diese einen Rabatt erhalten. Die Vereinsvorsitzende hielt die Mitglieder dazu an, im Freundes- und Familienkreis neue Mitglieder zu werben. Dank der jährlichen Zuschüsse der Stadt konnte Kassierer Matthias Denzel trotz Einnahmeausfällen während der Pandemie ein Plus im Kassenbestand verzeichnen.

Nach zwei Veranstaltungen in der aktuellen Spielzeit 2023/24 steht am 3. Mai 2024 die Komödie „Nein zum Geld“ und im Dezember dieses Jahr mit zwei Vorstellungen das Kindertheater „Des Kaisers neue Kleider“ auf dem Programm. Die Vormittagsveranstaltung für Schulen und Kindergärten am Montag, 18. Dezember, ist mit 840 Besuchern so gut wie ausverkauft. Als neues Angebot seit der vergangenen Spielzeit hat die Familienvorstellung am Sonntag, 17. Dezember, um 15 Uhr, mit bisher 650 verkauften Karten noch Kapazitäten frei.