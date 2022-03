Darauf haben die Kunden des Vitaminmarkts gewartet: Ab heute, 1. März, können sie sich im neu eröffneten Gastronomiebereich treffen, genießen und verweilen. Damit wird das Markthallen-Konzept zu hundert Prozent stimmig und der Einkauf im besonderen Ambiente zum Erlebnis.

Die Gastronomie

Der 180 Quadratmeter große Gastronomiebereich mit Kaffeebar, Lounge, Sitzmöglichkeiten und schön gestaltetem Außenbereich ist ein Ort zum Verweilen vor, während und nach dem Einkauf. Alles, was es hier zu essen und trinken gibt, wird auch im Markt verkauft. An den langen, Naturholzhochtischen lässt sich der Tag mit einem ausgiebigen Frühstück gut starten. Den Tag über werden kleine Gerichte, Snacks sowie Kaffee und Kuchen serviert. Das Brot stammt aus der eigenen Vitaminmarkt-Backstube nach Oma Rosels Rezept, die Kuchen liefert der Dettinger Fuchshof. Ins Gespräch mit anderen Marktbesuchern kommt man sicherlich bei einem Glas Wein oder einem Espresso. Im zweiten Schritt wird dann in den kommenden Monaten auch der Restaurantbetrieb starten.

Der Vitaminmarkt

Den neuen 800 Quadratmeter großen Vitaminmarkt in der Hegau-Gemeinde Hilzingen gibt es seit Oktober 2020. Von Anfang an wurde hier das Thema Markthalle neu interpretiert und attraktiv umgesetzt. Die Produkte stammen überwiegend aus der Region. Frische, Qualität, Service , Kundennähe und eine gute Beratung werden ganz groß geschrieben. Dazu das moderne Markthallen-Ambiente – da wird der Lebensmitteleinkauf zu etwas Besonderem.

Der Ursprung des Vitaminmarkts war ein Hofladen auf dem Staufenhof in Hilzingen. Im Jahr 2006 verlegten Manuela und Andreas Hägele den Vitaminmarkt mit einem erweiterten Sortiment in das Gartencenter Mauch. Vor eineinhalb Jahren entstand dann fast direkt benachbart der großzügige und repräsentative Neubau. Hier wirkt bereits mit Sohn Jan auch die jüngere Hägele-Generation aktiv mit.

Regionale Vielfalt

Bei Obst und Gemüse haben sich Hägeles auf regionale, umweltschonend und nachhaltig produzierte Lebensmittel direkt vom Erzeuger spezialisiert. Dieses sorgfältig ausgewählte Sortiment wird durch Bioprodukte ergänzt. Darüber hinaus bietet der Vitaminmarkt seinen Kunden ausgesuchte Feinkostprodukte, Wein, Spirituosen sowie Kartoffeln vom Staufenhof, verschiedene Brotsorten und Fruchtaufstriche aus eigener Herstellung an. Zum Vitaminmarkt gehört auch eine Käsetheke mit einem breiten Angebot an Bio-Käse. Der vier Meter hohe Käse-Kühlturm ist dabei ein besonderer Blickfang.

Meichle Feinkost & Fisch ist der Partner im Vitaminmarkt, wenn es um Fisch und Fischdelikatessen geht. Meichle bietet eine große Produktpalette an. Die Landmetzgerei Engler ist im gesamten Hegau sowie in der Bodensee-Region bekannt für Vielfalt und Qualität bei Wurst und Fleischwaren. Sie ist mit einem großen Marktstand ebenfalls im Vitaminmarkt zu finden.

Vitaminmarkt

Vitaminhof Staufenhof OHG, Manuela und Andreas Hägele, Killwies 9, 78247 Hilzingen, Telefon (0¦77¦31)¦7¦91¦39¦34, mail@vitaminmarkt.com Einkaufen können Kunden von Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr.

können Kunden von Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr. Café & Bistro sind geöffnet von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr und samstags von 8 bis 15 Uhr.

Informationen und aktuelle Angebote auf der Homepage:

http://www.vitaminmarkt.com