von Daniel Volz

Der Wahlkampf während der Corona-Pandemie gestaltet sich schwierig. „Wir experimentieren mit verschiedenen Formaten und schauen, worauf sich die Leute einlassen“, sagt Hans-Peter Storz zu Beginn der virtuellen Sprechstunde. Der Kandidat der Kreis-SPD für die Landtagswahl im März im nächsten Jahr versucht trotz der Kontaktbeschränkungen präsent zu sein, und verlegt seinen Wahlkampf fürs Erste ins Internet. An politische Zusammenkünfte ist derzeit schließlich nicht zu denken, von Wahlkampf ganz zu schweigen. Um trotzdem mit potentiellen Wählern ins Gespräch zu kommen, lädt Storz nun wöchentlich am Donnerstagabend zur Videokonferenz namens „Happy Hour mit Hans-Peter“. Den Zugang dazu findet man auf seinem Internetauftritt.

So verlief die erste „Happy Hour“

Zum Auftakt der Veranstaltung, an der der SÜDKURIER teilnahm, wurde der Kreis-und Stadtrat aus Singen von SPD-Kreisvorstand Winfried Kropp als Moderator unterstützt, man hoffte auf guten Zuspruch aus der Bevölkerung und lebendige Diskussionen. Und tatsächlich fanden auch insgesamt zehn Teilnehmer trotz kleiner Verbindungsprobleme den Weg in die Online-Runde, darunter der ein oder andere Bekannte und Genosse. Auch eine ehemalige Schülerin des Berufsschullehrers Storz war dabei. Die Runde verlief nicht gänzlich frei von technischen Störungen, immer mal wieder war mit kleinen Aussetzern zu kämpfen.

Viele Themenfelder angesprochen

Storz war dennoch sichtlich in seinem Element, als er verschiedene Fragen zu seinem Wahlprogramm und Themenschwerpunkten beantworten konnte. Wohnraum beispielsweise sei knapp und teuer, weswegen Singen wieder eine städtische Wohnbaugesellschaft benötige. Ein weiteres Thema war die Scheffelhalle. Bevor man hier weiterreden könne, müsse man aber erst die weiteren Ermittlungen abwarten, sagte Storz. Auch für die Frage nach einem Wiederaufbau sei es noch zu früh. Beim Thema ÖPNV sprach sich Storz für eine Ausweitung im ländlichen Raum aus, und für eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts Süd-West durch bezuschusste berufliche Weiterbildung und staatlicher Unterstützung bei Forschung und Entwicklung.

Sorge um rechte Strömungen

Ein Teilnehmer von der SPD Volkertshausen zeigte sich besorgt über das Auftreten von AfD und rechten Strömungen während der Corona-Krise. „Die AfD fischt unter Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern, da mache ich mir große Sorgen für die Landtagswahl„, meinte Storz an dieser Stelle. Es sei wichtig nicht zu vergessen, mit was für einer Gesinnung da Leute in die Parlamente geholt würden, betonte er. Keine Sorgen machen muss sich Storz um seine Happy-Hour, nach einem soliden Auftakt bedankte er sich herzlich bei den Teilnehmern und sprach auch gleich eine Einladung für die nächste abendliche Online-Sprechstunde aus.