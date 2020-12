Augenzeugen berichten von mehreren Streifenwagen sowie zivilen Polizeifahrzeugen, die sich über längere Zeit vor dem Gebäude in der Rielasinger Straße befunden hätten. Ein Polizeisprecher bestätigte am Abend dem SÜDKURIER, dass es einen Einsatz gegeben habe. Um welches Delikt es geht, wollen die Ermittler ihm zufolge erst am Dienstag offenlegen. In sozialen Netzwerken kursierte das Gerücht, es habe sich um ein Tötungsdelikt gehandelt. Dies wollte die Polizei zunächst weder bestätigen doch dementieren.