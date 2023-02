Den Ordensabend der Neu-Böhringer eröffneten die Hohentwiel-Burgteufel unter ihrem Dirigenten Daniel Haumesser mit tollen Bläsersätzen und viel Rhythmus, womit sie die Gastgeber schnell auf närrische Betriebstemperatur brachten. Es folgte der Tanz der Katzen, worauf der Saal mit Inbrunst „S‘goht degege, Mamme häng de Schurz a d‘Wand“ sang.

Der Bürgermeister der Narrengemeinde, Jörg Hanser, bot eine launige Büttenrede, wobei er sich in beinah sauberem Versmaß darüber beschwerte, dass man in Singen kaum noch irgendwo einen Wurstsalat essen könne, weil in die ehemaligen Beizen überall Nagelstudios eingezogen seien. Die Jugendgruppe der Neu-Böhringer stellte unter Beweis, dass auch sie Musik im Blut hat und tanzte so gut zu den modernen Beats, dass sie eine Zugabe geben durfte.

Im Mittelpunkt der Ehrungen stand die Verleihung des Titels Ehrenrat an Claudia Keller. Die langjährige, frühere Bürgermeisterin der Neu-Böhringer, Ulrike Wiese, hielt die Laudatio. Seit 2001 sei Claudia Keller die erste Kassiererin bei den Neu-Böhringern. Das bedeute 22 Jahre Verlässlichkeit, Pflichtbewusstsein und höchste Verantwortung, wie Ulrike Wiese resümierte. Alles eigentlich Attribute, die so gar nicht zur Fünften Jahreszeit passen, doch beim Geld verstehen auch die Narren keinen Spaß. Stolzer Verdienstordensträger des Vereins ist nun Sven Weiß und den Bronzenen Orden erhielt Vanessa Abrell. Danach war Ulrike Wiese als Landvögtin der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee gefragt. Die Medaille in Bronze verlieh sie Isabell Pawlak, die in Silber an Angela Wernet. Den Verdienstorden in Silber ließen sich Sabrina Inholz und Jörg Hanser an die Brust heften, den in Gold Monika Bechler und Andrea Bechler-Narr. Die Ehrennadel in Silber erhielt Uwe Narr.