Uwe Hofmann und Marco Grünacher waren kurz nach dem Unfall vor Ort, bei dem ein 18-Jähriger sein Leben verlor. Nach eigenen Worten blieben sie die einzigen, die an der Unfallstelle Erste Hilfe leisteten, bis der Rettungsdienst kam. Und sie finden: Regelmäßige Erste-Hilfe-Kurse sollten Pflicht sein, um den Menschen die Sorge zu nehmen, bei Erster Hilfe etwas falsch zu machen. Ein Erfahrungsbericht.

Was geht Ersthelfern durch den Kopf, die an einer Unfallstelle Verletzten helfen wollen? Marco Grünacher und Uwe Hofmann können dazu einiges erzählen. Sie waren als erste vor Ort, als am vergangenen Donnerstag ein Auto mit hoher Geschwindigkeit von