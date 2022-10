Gleich zweimal musste die Singener Feuerwehr am Freitag mit einem Großaufgebot ausrücken. Wie Kommandant Mario Dutzi informierte, wurde die Abteilung Stadt und die diensthabende Bereitschaftsabteilung Bohlingen gegen 18.33 Uhr in die Straße am Posthalterswäldle zu einem Gebäudebrand alarmiert. „Vor Ort hatte die interne Brandmeldeanlage des Objektes aufgrund angebrannter Speisen ausgelöst“, sagt Dutzi. Allerdings stellte sich der Einsatz als Fehlalarm heraus, denn beim Kontrollieren wurde kein Feuer festgestellt. Nach dem Zurücksetzen der Anlage konnte der Einsatz gegen 19.15 Uhr beendet werden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften im Einsatz. Ebenfalls war die Polizei und der Rettungsdienst an der Einsatzstelle.

Nur wenig später erneute Alarmierung

Zeit zum Ausruhen hatten die Einsatzkräfte allerdings kaum. Laut Kommandant Mario Dutzi wurden die Abteilungen Schlatt, Hausen, Beuren und Stadt zu einem Gebäudebrand in die Krähenburgstraße nach Schlatt unter Krähen um 21.11 Uhr erneut alarmiert. „Aus einer Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses waren Rauchmelder zu hören und es konnte Brandgeruch wahrgenommen werden“, schildert Dutzi. Die Feuerwehr verschaffte Zugang und überprüfte die verrauchte Wohnung unter Atemschutz. Vergessene und angebrannte Speisen führt zur Rauchentwicklung. Die Wohnung sei laut Dutzi mittels eines Überdrucklüfter umfangreich belüftet und somit entraucht worden. Verletzt wurde niemand. „Die Wohnung konnte nach deren Eintreffen an die Bewohner übergeben werden und ist weiter bewohnbar“, so Dutzi weiter. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften im Einsatz. Ebenfalls war die Polizei und der Rettungsdienst an der Einsatzstelle.