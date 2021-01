Aufatmen bei den Verantwortlichen der Singener Tafel: Es ist ein neues Zelt für die Lebensmittel-Ausgabe in der Südstadt gefunden. Wie der Vorsitzende Udo Engelhardt dem SÜDKURIER erklärt, wurde das Zelt bereits am Dienstag geliefert und werde nun sobald wie möglich aufgebaut. Möglich ist das dank der Vesperkirche, die das Zelt im Wert von knapp 1300 Euro gespendet hat. „Damit helfen wir genau der Gruppe von Menschen, die wir auch als Vesperkirche unterstützen wollen“, sagt Pfarrerin Andrea Fink-Fauser als Ansprechpartnerin bei der Vesperkirche. Denn die Tafel bietet Lebensmittel und auch eine Mahlzeit für diejenigen, die sich das womöglich nicht leisten können. Mit dem Zelt sei wenigstens ein Essen zum Mitnehmen möglich.

Sobald man wieder gemeinsam essen darf, soll aber auch die diesjährige Vesperkirche stattfinden: „Bei uns geht es ja auch um Begegnung, deshalb fanden wir Take-away-Lösungen nicht so gut. Doch sobald die Regelungen es zulassen, öffnet die Vesperkirche.“

Lockdown machte Kleinformat-Pläne der Vesperkirche zunichte

Noch im November sahen die Pläne der Macher der Vesperkirche anders aus: Drei Wochen lang wollten sie im Januar Mahlzeiten anbieten, auch zum Mitnehmen und am Wochenende. „Im November war noch ein Kleinformat der Vesperkirche denkbar“, erklärt Fink-Fauser.

Singen Vesperkirche 2021: Mittagstisch wegen Corona drei Wochen nur für Bedürftige Das könnte Sie auch interessieren

Doch dann kam der erneute Lockdown, ein Zusammensitzen im Tafelrestaurant war nicht mehr möglich. „Viele unserer Kunden gehören auch zur Hoch-Risikogruppe, diese wollen wir natürlich nicht gefährden“, so die Pfarrerin. Aber sie sagt auch, dass viele Menschen das Angebot vermissen würden: „Immer alleine essen zu müssen, ist für viele hart.“ Wenn sich neue Regelungen abzeichnen, brauche das Vesperkirchen-Team nur zwei oder drei Tage, um das Angebot auch in diesem Jahr wieder zu ermöglichen. Einige Spenden seien dafür schon eingegangen, denn die Bewirtung geht dann auf Kosten der Vesperkirche statt der Tafel. Auch der Caterer aus Stockach sei bereits informiert und habe seine Unterstützung zugesagt. Andrea Fink-Fauser rechnet damit, dass die Vesperkirche dann Mitte oder Ende Februar starten könnte.

Tafel sorgt weiterhin für Lebensmittel, bald auch wieder in der Südstadt

Bis dahin erhalten Bedürftige weiterhin von der Tafel ihre Lebensmittel. Nachdem das Zelt am Siedlerheim in der Südstadt vor zwei Wochen unter Schneelast zusammengebrochen ist, muss der Service dort aber noch etwas warten. Der Starttermin hänge von der Witterung ab, wie Udo Engelhardt erklärt: Frühestens am Mittwoch, 10. Februar, aber spätestens eine Woche später soll es wieder losgehen. Dann ermögliche das Zelt wieder, die Corona-Regelungen einzuhalten – es braucht zum Beispiel genügend Abstand und zwei Eingänge.

Singen Tafelläden ziehen Bilanz: „Corona hat uns durchgeschüttelt“ Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem Schneebruch habe es viele spontane Hilfsangebote aus der Bevölkerung und befreundeter Einrichtungen gegeben, schildert Engelhardt. „Neben anderen Angeboten und Hilfen, wie mögliche Ersatzräume, finanzielle Unterstützungen und kleineren Zelten und Pavillons, kam von der Vesperkirche das Angebot eine Neuanschaffung in voller Höhe zu übernehmen“, sagt der Vorsitzende. Das sei eine wunderbare Botschaft für alle Helfer und den Verein: „Wir sind nicht allein, wenn wir in Not sind.“

40 Haushalte werden in der Südstadt versorgt, viele davon sind Rentner

Das neue Zelt habe die gleiche Grundfläche von sechs mal zwölf Metern, sei aber etwas höher. 40 Haushalte würden derzeit regelmäßig von der Südstadt-Tafel bei der Siedlergemeinschaft versorgt. Rund 40 Prozent davon seien Rentner, für die der Weg in die Tafel am Heinrich-Weber-Platz meist zu weit sei. Ein Zelt ermögliche die Ausgabe unter Berücksichtigung der Corona-Regeln. Wie viele der Südstadtkunden in den vergangenen Wochen, wo keine Ausgabe möglich war, in die Innenstadt gegangen sind, kann Engelhardt nicht sicher sagen – er geht von etwa 40 Prozent aus.

Singen Singener Südstadt: Siedlerheim erblüht zu neuem Leben Das könnte Sie auch interessieren