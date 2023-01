von Sandra Bossenmaier

Am Sonntag startet zum sechsten Mal die Vesperkirche Singen. Und die Vorbereitungen hierfür sind in vollem Gange. In der Zeit vom 15. bis 29. Januar wird sich die Lutherkirche in der Freiheitsstraße wieder zu einem großen Gasthaus verwandeln.

OB backt für die Vesperkirche Singen

In der Backstube von Bäckermeister Andreas Auer in der Ekkehardstraße ist es wohlig warm und es riecht bereits lecker nach feinen Backwaren. Ein dunkler Teig steht bereit und muss nur noch ein wenig geknetet und geformt werden, bevor er in den heißen Ofen darf. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Bernd Häusler produziert der Bäckermeister leckere Linzer Schnitten. Und damit ist der Nachtisch für den ersten Sonntag der Vesperkirche gesichert.

Auer hatte den Teig bereits vorbereitet. Das Rezept sei erprobt, und seine Linzer Schnitten seien auch schon ausgezeichnet worden, so der Bäckermeister. Auch in den vergangenen Jahren unterstützte Andreas Auer die Vesperkirche mit Kuchen und Hefezopf, wie er erzählt. Dieses Jahr backt er mit dem Oberbürgermeister Linzer Schnitten, diese sei auch für weniger geübte Bäcker leicht zu machen, so Andreas Auer schmunzelnd, bevor Bernd Häusler in der Backstube eintrifft.

160 Sitzplätze in der Lutherkirche

Von Mitarbeitern der Stadt Singen wurden bereits alle Kirchenbänke der Lutherkirche abgebaut. Nun werden Tische und Stühle aufgestellt. Laut Ulrich Kaiser, der für die Finanzen der Vesperkirche zuständig ist, soll es 160 Sitzplätze im Kirchenraum geben. Die Organisatoren gehen von mindestens 300 Essen pro Tag aus, so dass die Plätze pro Mittagessen zweimal belegt werden können.

Öffnungszeiten der Vesperkirche Die Vesperkirche findet von 15. bis 29. Januar in der Singener Lutherkirche, Freiheitsstraße 36, statt. Am ersten Sonntag wird um 10 Uhr zur Eröffnung ein Gottesdienst gefeiert. Täglich gibt es von 11.30 bis 14 Uhr ein warmes Mittagessen sowie Getränke und Kuchen. Am Eingang wird eine Spendenbox stehen. Jeder darf soviel geben, wie er möchte oder kann.

„Ganz unterschiedliche Menschen kommen so an einem Tisch zum Essen zusammen“, erklärt Kaiser die Idee hinter der Vesperkirche. Die Gäste würden sich durchmischen und oft entstünden dabei Gespräche und Kontakte, die sonst nicht möglich wären. Und das Besondere dabei sei die Räumlichkeit in der Kirche. Sogar neben dem Altar werde es Sitzplätze geben und so manch einer könne die ganz besondere Atmosphäre dort spüren, ergänzt Claudia Graf vom Arbeitskreis Christlicher Kirchen (ACK).

Kuchen sind willkommen

Graf ist für die Kuchen-Organisation zuständig und dankbar für die vielen bereits zugesagten Kuchenspenden aus dem ganzen Hegau. Immerhin würden pro Tag etwa 30 Kuchen benötigt. Für die beiden Freitage und Sonntage (20., 22., 27. und 29. Januar) brauche es aber noch Kuchen – wer einen backen möchte, kann sich per E-Mail bei Claudia Graf (graf.claudia@t-online.de) melden.

Maßgeblich organisiert wird die Vesperkirche in Singen vom Arbeitskreis Christlicher Kirchen und der Singener Tafel, im Boot sind außerdem viele weitere Unterstützer. Während der Dauer der Vesperkirche bleibe die Singener Tafel geschlossen, und die dort essenden Menschen kämen meist auch in die Vesperkirche, so Ulrich Kaiser.

Auf Spenden und Helfer angewiesen

Einer, der sicher kommen wird, ist Bernd Häusler. Schließlich wolle er ja auch den Kuchen essen, den er in der Backstube Auer gemacht habe. „Es macht immer wieder Freude, die Vesperkirche zu besuchen“, so der Oberbürgermeister und ergänzt, dass dies eine ganz tolle Aktion sei.

„Diese Aktion ist auf Spenden angewiesen“, merkt Ulrich Kaiser an. Er äußert sich erfreut darüber, dass in diesem Jahr die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung und in der Geschäftswelt hoch sei. Ebenso wichtig für einen reibungslosen Ablauf der Vesperkirche Singen seien die vielen ehrenamtlichen Helfer. „Wir haben immer eine ganz besondere Stimmung in den Helfergruppen“, bestätigt Claudia Graf. Im Lauf der Jahre sei ein bemerkenswerter Helferstamm gewachsen, und dafür sei man sehr dankbar.