von SK

Laut Polizeibericht war ein 57 Jahre alter BMW-Fahrer auf der Byk-Gulden-Straße in Richtung Georg-Fischer-Straße unterwegs. An der Einmündung bog er nach links in Richtung Steißlingen ab und kollidierte dabei mit dem Audi eines von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 56-Jährigen.

Nach Angaben des BMW-Fahrers soll am Audi der rechte Blinker eingeschaltet gewesen sein, weshalb er in die Einmündung eingefahren sei. Laut Aussage eines Zeugen und des Audi-Fahrers war jedoch die Warnblinkanlage wegen eines Getriebeschadens eingeschaltet. An den Fahrzeugen entstand Schaden von rund 11.000 Euro.